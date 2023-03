Tour v malem za Pogačarja in Vingegaarda

V nadaljevanju preberite:

Na štart Toura 2023 v Bilbau bo sicer treba počakati še štiri mesece, zato pa bomo predfilm videli že prihodnji teden. Pariz-Nica bo prva letošnja dirka, na kateri se bosta pomerila Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar, lani 1. in 2. z velike pentlje, ki sta za domala ves kolesarski svet edina kandidata za letošnjo zmago. Sodeč po tem, kar smo doslej videli pri obeh asih, je spektakel zagotovljen. Pogačar je sezono odprl s petimi zmagami v enem tednu, Vingegaard mu je odgovoril s svojim pokrom 1. mest. Ob njunih skokih na andaluzijskih in galicijskih cestah je bila konkurenca nemočna, nihče pa še ne ve, kaj se bo zgodilo, ko se bosta naposled udarila 24-letni slovenski in 26-letni danski zvezdnik.