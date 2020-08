Tour z Mezgecem in brez Kruijswijka

AFP Steven Kruijswijk, ki je lani Tour končal na 3. mestu, bo moral izpustiti letošnjo dirko. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Ne le izpah, tudi zlom

AFP Kljub Kruijswijkovi odsotnosti bo Rogličeva ekipa Jumbo Visma na Touru izjemno močna. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

bo pri 32 letih dočakal ognjeni krst na Touru. To je dobra novica dneva za slovenske ljubitelje kolesarstva. Slabša pa je, da na štartu »francoske pentlje« v soboto, 29. t. m., v Nici v ekipi Jumbo Visma obne boMezgecu se je tako izpolnila želja, o kateri je govoril med dirko po Poljski, na kateri je osvojil majico najboljšega šprinterja. Vodstvo ekipe Mitchelton Scott ga je uvrstilo v osmerico za Tour. V njej so poleg Slovenca šeGlavni cilj ekipe ne bo boj za rumeno majico, temveč potegovanje za etapne zmage. To gotovo ustreza Mezgecu, ki je doslej petkrat nastopil na Giru in trikrat na Vuelti, zdaj se bo prvič preizkusil še na največji francoski preizkušnji. Njegov največji uspeh na tritedenskih dirkah je zgodovinska prva slovenska zmaga na sklepni etapi Gira v Trstu leta 2014.S potrditvijo Mezgeca bo imela Slovenija vsaj štiri kolesarje na Touru. Še Rogliča,(UAE). V naslednjih dneh je pričakovati še potrditev nastopaza Bahrain McLaren.Uradno še ni potrjena, vednar je bolj kot ne znana tudi osmerica Jumba Visme. Kruiswijk je bil vprašljiv od padca v 4. etapi kriterija Dauphiné, ko so iz nizozemske ekipe sporočili, da ima izpahnjeno ramo. Nadaljnje preiskave so pokazale, da je utrpel tudi zlom, tako da ga na Touru ne bo.»Na žalost so posledice padca hujše, kot sem upal. Na moje veliko razočaranje ne morem nastopiti na Touru. Ekipi želim veliko sreče,« je sporočil Kruijswijk, ki ga bo nadomestil Norvežan. Tako je Rogličeva ekipa izgubila močnega hribolazca, za katerega nima ustreznega nadomestila, bo pa Norvežan okrepitev za ravninske odseke.Kljub tej spremembi bo Jumbo Visma, ki jo na na Touru kljub odsotnostiinčaka hud boj z Ineosom in, izjemno močna. Poleg Rogliča in Jansna naj bi v zasedbi bili še