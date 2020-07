Trasa Gira je pisana na kožo hribolazcem

Milano – Prireditelje letošnje kolesarske dirke po Italiji so potrdili traso tritedenske preizkušnje, ki predvideva dodatno gorsko etapo. Giro je v zadnjih mesecih doživel številne spremembe, med drugim bodo kolesarji dirko začeli na Siciliji in ne na Madžarskem, kot je bilo sprva predvideno.



Že pred meseci so se organizatorji prvih etap v sodelovanju z madžarskimi oblastmi odločili, da začetka v naši vzhodni soseščini, predvidenega za 9. maj, ne bo. Namesto madžarskih etap bodo Giro začeli na Siciliji, kjer bi sicer karavana kolesarjev po sprva predvidenem sporedu dirkala po prihodu z Madžarske.

Šesta in deveta etapa novost

Prva etapa bo letos kronometer od Monreala do Palerma v dolžini 15 kilometrov, na Siciliji pa kolesarje čaka tudi vzpon na Etno. Novi na trasi sta šesta etapa, ki bo na poti od Castrovillarija do Matere pisana na kožo šprinterjem, ter deveta, ko se bodo najboljši hribolazci povzpeli na Roccarso.



Italijanska pentlja, na kateri bo med glavnimi favoriti domačin Vincenzo Nibali, drugi na Giru 2019, konkurenčna pa utegneta biti predvsem lanski zmagovalec Richard Carapaz iz Ekvadorja in mladi Belgijec Remco Evenepoel, se bo bržkone razživela v drugi polovici.



Takrat namreč kolesarje v 18. etapi čaka legendarni Stelvio, 25 kilometrov dolg vzpon s povprečnim naklonom 7,5 odstotka, v 20., predzadnji etapi pa zaključek do Sestriera.



Giro se bo začel 3. oktobra, končal pa 25. maja s kronometrom v Milanu.