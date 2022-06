Tratnik izzival, Pogačar razstrelil dirko

V nadaljevanju preberite:

Pred uvodno etapo 28. dirke po Sloveniji od Nove Gorice do Postojne (164,7 km) so se vsi spraševali, ali bo to dan za ubežnike ali šprinterje. Oba odgovora bi bila napačna, lanski zmagovalec Tadej Pogačar namreč ni odlašal z napadom, ki je jeziček na tehnici že močno nagnil na stran njegove ekipe UAE, največ pa je od tega imel Rafal Majka.