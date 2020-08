Tratnik šesti, naslov Švicarju Küngu

Plouay - Novi evropski kolesarski prvak v vožnji na čas je Stefan Küng. Švicar je 25,6 km dolgo preizkušnjo v francoskem Plouayju končal v času 30:18 in za 17 sekund ugnal Francoza Remija Cavagno, Belgijec Victor Campanaerts je na tretjem mestu zaostal 21 sekund. Edini slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil soliden šesti (1:26).



Küng, švicarski prvak v vožnji na čas, je bil že na polovici trase za šest sekund boljši od Cavagne. Član Deceninck-Quick-Stepa v drugi polovici preizkušnje ni mogel streti odličnega 26-letnega kolesarja Groupama-FDJ.



Tridesetletni Tratnik, sicer član Bahrain-McLarna, je bil že na polovici preizkušnje šesti, kar je bila tudi njegova končna uvrstitev. Zaostal je minuto in 26 sekund, s čimer je za več kot minuto zaostal za odličjem.



Med članicami se je z naslovom evropske prvakinje okitila Nizozemka Anna van der Bregen, ki je bila s časom 34:03 prepričljivo boljša od rojakinje Ellen van Dijk (+ 0:31) in Švicarke Marlen Reusser (+ 0:59). Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je bila 23. med 27 tekmovalkami. Zaostala je štiri minute in 27 sekund.

Slovenska stvarnost mesta nad dvajsetim

V konkurenci do 23 let je naslov evropskega prvaka osvojil Norvežan Andreas Leknessund (30:58) pred Švicarjem Stefanom Bisseggerjem (+ 0:23) in Belgijcem Ilanom Van Wilderjem (+ 0:28). Nik Čemažar je bil 22. z zaostankom dveh minut in 21 sekund.



Med mladinci je bil najhitrejši Čeh Mathias Vacek s časom 32:39. Nemec Marco Brenner je zaostal tri sekunde, Italijan Lorenzo Milesi pa 17. Od Slovencev je bil najvišje Gal Glivar (+ 2:31) na 23. mestu, 29. je bil Jaka Špoljar (+ 3:23).