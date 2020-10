Tratnikov beg se je končal že kmalu po začetku zadnjega vzpona

Ljubljana

Ni veliko manjkalo, pa bi bil prvak spet ob zmago

Francoz Julian Alaphilippe, svetovni prvak na cestni dirki, je na dirki za Barbantsko puščico ponovil napako, ki jo je storil na preizkušnji Liege-Bastogne-Liege, na kateri ga je na ciljni črti prehitel Primož Roglič. Tudi tokrat se je (skoraj) prehitro veselil, a je imel srečo, saj je fotofiniš vendarle odločil v njegovo korist. Nizozemcu Mathieuu Van der Poelu je zmanjkalo le nekaj centimetrov, tretje mesto je osvojil Alaphilippov rojak Benit Cosnefroy. Luka Mezgec, kapetan ekipe Mitchelton-Scott, je z zaostankom 25 sekund zasedel 16. mesto, Luka Pibernik pa dirke ni končal.

- Italijanski kolesar as(Ineos), svetovni prvak v vožnji na čas, je po zmagoslavju na uvodnem kronometru na dirki po Italiji presenetljivo v svojo korist odločil še peto etapo na Giru. Čeprav je bila 225 kilometrov dolga etapa na Siciliji izjemno zahtevna, zaradi česar naj ne bi bila po njegovem okusu, jo je odpeljal taktično brezhibno.Najprej je bil član ubežne osmerice, v kateri je bil tudi Slovenec(Bahrain McLaren), v zadnjih kilometrih zadnjega vzpona pa nihče od ubežnikov ni mogel slediti njegovemu ritmu. Prednost z vrha klanca je 24-letni Italijan zadržal na dobrem 11-kilometrskem spustu in nato slavil osmo zmago v karieri; prvih sedem je dosegel v vožnjah na čas.O drugem mestu je odločal šprint skupine favoritov in njihovih glavnih pomočnikov, ki je zaostala za 34 sekund. Osvojil ga je avstrijski kolesar(Bora-Hansgrohe), tretji pa je bil nosilec rožnate majice(Deceuninck-Quickstep), ki je zaradi bonifikacijskih sekund še povečal vodstvo v skupni razvrstitvi. Portugalski kolesar ima zdaj pred Špancem(Bahrain McLaren) 43 sekund naskoka.Tratnikov beg se je končal že kmalu po začetku zadnjega, najdaljšega in najtežjega od treh kategoriziranih vzponov; z zaostankom 8:57 minute je v cilj prikolesaril šele na 50. mestu.(+ 21:18) je zasedel 96. mesto. V skupnem seštevku je Tratnik (+ 26:24) na 66., Novak (+ 56:51) pa na 130. mestu.