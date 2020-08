Tretja etapa je priložnost za šprinterski festival

Ljubljana

Nosilci majic v 3. etapi

Profil današnje, 3. etape

Na profilu etape ni videti niti metra ravnine, a vseeno gre pričakovat, da bodo ubežniki ujeti ravno ob pravem času, da se bodo lahko šprinterji pripravili za masovni šprint. FOTO: Graphic News/Delo

Etapa se začne ob 12:20

- Včeraj smo na Touru lahko videli, da nekateri šprinterji lahko kolesarijo tudi čez gorske prelaze 1. kategorije, seveda, če je tempo zmeren. Današnjo etapo bo spet zaznamoval pobeg manjše skupine »baroudeurjev«, kot pravimo v kolesarskem žargonu tistim kolesarjem, ki gredo v že naprej izgubljeno bitko.Vseeno so presenečenja vedno možna, včeraj smo videli, da se je ubežnikom pridružil tudi, prvi favorit za njegovo že osmo, zeleno majico na dirki. Danes je leteči cilj šele na 160. kilometru od 198, kolikor jih meri etapa. Na profilu etape ni videti niti metra ravnine, a vseeno gre pričakovat, da bodo ubežnike ujeli ravno ob pravem času, da se bodo lahko šprinterji pripravili za šprint glavnine.Etapa se bo začela v Nici in končala v Sisteronu, zgodovinskem mestecu, ki še nikoli ni gostilo Toura, je pa zato večkrat dirko Pariz–Nica in dirko po Dofineji, na kateri je leta 2015prav v tem mestu osvojil 3. mesto v etapi.(Lotto Soudal) in(Total Direct Energie) sta že okusila slast zmage v tem mestu in tudi danes se bosta potegovala, saj sta še oba v pelotonu.Današnji favoriti so:zmagal pa bo verjetno, če lahko dodamo še malo uredniške verige na zobnik.Med današnjo 3. etapo, bo v rumeni majici(Deceuninck-Quick-Step). V zeleni majici bo(UAE),(AG2R) bo v pikčasti majici, v beli bo(Team Sunweb). Najboljše moštvo je Trek Segafredo, rdečo številko pa bo nosil(AG2R).