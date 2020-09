Tretjega tedna Toura se vsi bojijo

Primož Roglič je odločen priti v rumeni majici do Pariza. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Spremljanje začnemo ob 13.30.

Profil današnje etape:

Tretji teden je bil vselej odločilni teden skoraj vsakega Toura. Letos je organizator pripravil alpski trojček, ki ima piko na i v soboto z gorskim kronometrom. Danes, jutri in v četrtek pa jih čakajo prelazi, visoki tudi več kot 2000 metrov nad morjem.Današnja, 16. etapa je dolga 164 kilometrov in poteka od La Tour-du-Pina do Villard-de-Lansa.Prvi klanec četrte kategorije je že na 12. kilometru, dolg je samo 2,4-kilometra in bo najbrž tarča za pobeg ubežniške skupine. Do zdaj še nismo videli pobega velike skupine, v kateri bi bilo 20 ali več kolesarjev, danes bi se to lahko zgodilo. Na 44. kilometru je danes edini leteči cilj, potem sledi že drugi gorski cilj, ki spada v drugo kategorijo, Porte je na višini 1326 metrov, klanec je dolg 7,4 kilometra, povprečen naklon je 6,6-odstoten. Po 15-kilometrskem spustu sledi nekategoriziran klanec, potem pa že vzpon na šest kilometrov dolg Côte de Revel, povprečen naklon je 7,7-odstoten in spada v drugo kategorijo.Četrti kategorizirani klanec v današnji etapi je Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte, ki je dolg 14,6 kilometra s 6,5-odstotnim povprečnim naklonom, spada v prvo kategorijo klancev. In to še ni vse od plezanja, v samem zaključku etape jih čaka še Villard-de-Lans, Côte 2000, ki je dolg 2,3 kilometra, povprečen naklon je 6,6-odstoten, spada v tretjo kategorijo klancev.je branilec rumene majice, majice, ki si jo zdaj že na glas želi tudi, ki je trenutno na drugem mestu in zaostaja še 40 sekund. Na tretjem mestu je, ki zaostaja eno minuto in 34 sekund. V zadnjih šestih etapah bomo najbrž gledali boj za prvo mesto med Pogačarjem in Rogličem, ter boj za tretje mesto medin, ki so zelo tesno skupaj v skupnem seštevku.