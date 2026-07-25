Kolesarska dirka po Franciji v živo na Delo.si. Tour de France si približajte s klikom na to povezavo.

Dvajseta etapa med Bourg d'Oisansom in slovitim vzponom na Alpe d'Huez bo dolga 170,9 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati kar 5450 vi\u0161inskih metrov. Na poti do cilja jih \u010dakajo \u0161tirje legendarni gorski prelazi – Col de la Croix de Fer, Col du T\u00e9l\u00e9graphe, Col du Galibier in Col de Sarenne –, zato bo to odlo\u010dilen dan za favorite v skupnem se\u0161tevku.

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Dvajseta etapa med Bourg d'Oisansom in slovitim vzponom na Alpe d'Huez bo dolga 170,9 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati kar 5450 vi\u0161inskih metrov. Na poti do cilja jih \u010dakajo \u0161tirje legendarni gorski prelazi – Col de la Croix de Fer, Col du T\u00e9l\u00e9graphe, Col du Galibier in Col de Sarenne –, zato bo to odlo\u010dilen dan za favorite v skupnem se\u0161tevku.

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Gorski cilj na Telegrafu je \u017ee za kolesarji, Carapaz je osvojil 10 to\u010dk. Glavnina zaostaja 4 minute za 10. kolesarji. Zdaj \u017ee plezajo proti gigantskemu Galibierju.

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Gorski cilj na Telegrafu je \u017ee za kolesarji, Carapaz je osvojil 10 to\u010dk. Glavnina zaostaja 4 minute za 10. kolesarji. Zdaj \u017ee plezajo proti gigantskemu Galibierju.

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\u017de celo kraljevsko etapo gledamo hud boj za pik\u010dasto majico in za zeleno. Zaenkrat najbolje ka\u017ee Carapazu in Pedersenu. Za rumeno majico ni ve\u010d boja. Za drugo mesto se bo moral Remco \u0161e zelo potruditi.

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\u017de celo kraljevsko etapo gledamo hud boj za pik\u010dasto majico in za zeleno. Zaenkrat najbolje ka\u017ee Carapazu in Pedersenu. Za rumeno majico ni ve\u010d boja. Za drugo mesto se bo moral Remco \u0161e zelo potruditi.

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Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike), Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike), Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), Ben Healy (EF Education - EasyPost), Matthew Riccitello (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Thymen Arensman (Netcompany Ineos Grenadiers), Tobias Foss (Netcompany Ineos Grenadiers), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Torej, spet sami odli\u010dni kolesarji sku\u0161ajo priti v cilj pred glavnino oziroma rumeno majico.

Do vrha Galibierja je \u0161e 12 km, do cilja 72.

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Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike), Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike), Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), Ben Healy (EF Education - EasyPost), Matthew Riccitello (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Thymen Arensman (Netcompany Ineos Grenadiers), Tobias Foss (Netcompany Ineos Grenadiers), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Torej, spet sami odli\u010dni kolesarji sku\u0161ajo priti v cilj pred glavnino oziroma rumeno majico.

Do vrha Galibierja je \u0161e 12 km, do cilja 72.

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Foss in Piganzoli sta odpadla iz ube\u017ene skupine.

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Foss in Piganzoli sta odpadla iz ube\u017ene skupine.

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Galibier je vse bli\u017eje. Col du Galibier je 2645 metrov visoki cestni prelaz v francoskih Alpah. Je v ju\u017enem predelu Daufinejskih Alp v bli\u017eini Grenobla, na meji med departmajema Savoie in Hautes-Alpes. Prelaz povezuje Saint-Michel-de-Maurienne z Brian\u00e7onom preko \u0161e dveh prelazov: Col du T\u00e9l\u00e9grapha in Col du Lautareta.

", "block_content_audio_text": "

Galibier je vse bli\u017eje. Col du Galibier je 2645 metrov visoki cestni prelaz v francoskih Alpah. Je v ju\u017enem predelu Daufinejskih Alp v bli\u017eini Grenobla, na meji med departmajema Savoie in Hautes-Alpes. Prelaz povezuje Saint-Michel-de-Maurienne z Brian\u00e7onom preko \u0161e dveh prelazov: Col du T\u00e9l\u00e9grapha in Col du Lautareta.

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Seixas ho\u010de belo majico Del Tora. Samo 14 sekund je za njim v skupnem se\u0161tevku. Ampak v\u010deraj je mladi Francoz na cilju bil videti \u0161e najbolj uni\u010den.

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Seixas ho\u010de belo majico Del Tora. Samo 14 sekund je za njim v skupnem se\u0161tevku. Ampak v\u010deraj je mladi Francoz na cilju bil videti \u0161e najbolj uni\u010den.

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Col du Galibier je eden izmed najbolj slavnih, zahtevnih in mitskih gorskih prelazov v francoskih Alpah, ki le\u017ei na 2.645 metrih nadmorske vi\u0161ine .

Za slovensko kolesarstvo ima ta prelaz prav poseben, zgodovinski pomen.

Glavne zna\u010dilnosti vzpona

Kolesarji lahko prelaz osvojijo z dveh razli\u010dnih strani, pri \u010demer velja severna stran za bolj kompleksno in legendarno preizku\u0161njo:

Severni pristop (iz kraja Saint-Michel-de-Maurienne):

Dol\u017eina in naklon: Vzpon je dolg pribli\u017eno 35 kilometrov s povpre\u010dnim naklonom okoli 5,5 % .

Dvodelni klanec: Najprej se kolesarji povzpnejo na predprelaz Col du T\u00e9l\u00e9graphe (1.566 m), sledi kratek spust do smu\u010darskega sredi\u0161\u010da Valloire, nato pa se za\u010dne brutalnih zaklju\u010dnih 18 kilometrov pravega Galibierja.

Zaklju\u010dek: Zadnji kilometri pred vrhom potekajo nad gozdno mejo v pravem visokogorskem, skoraj lunarnem okolju, kjer naklon redno presega 8 % do 10 % , zrak pa postane opazno redek.

Ju\u017eni pristop (preko prelaza Col du Lautaret):

Zna\u010dilnosti: Ta stran je kraj\u0161a in tehni\u010dno manj zahtevna, saj se dejanski strmi del vzpona za\u010dne \u0161ele na prelazu Lautaret in dol\u017einsko obsega okoli 8,5 kilometra s povpre\u010dnim naklonom 6,9 %.

Zgodovinski pomen in slovenski uspehi

Galibier je nelo\u010dljivo povezan z zgodovino dirke po Franciji, kjer je bil prvi\u010d vklju\u010den \u017ee leta 1911 . Na njem so se kalila najve\u010dja kolesarska imena, kot so Eddy Merckx, Marco Pantani in Bernard Hinault. Ponosno mesto na tem vrhu pa imata tudi slovenska \u0161ampiona:

Primo\u017e Rogli\u010d (2017): Na tem prelazu je Primo\u017e Rogli\u010d leta 2017 uprizoril samostojen napad, prvi pre\u010dkal vrh in nato z drznim spustom dosegel zgodovinsko prvo slovensko etapno zmago na Tour de France.

Tadej Poga\u010dar (2024): V 4. etapi Toura leta 2024 je Tadej Poga\u010dar z brutalnim pospe\u0161kom tik pred vrhom zlomil Jonasa Vingegaarda, si privozil odlo\u010dilno prednost na spustu ter ponovno oblekel rumeno majico.

Spomenik Henriju Desgrangu

Tik pod vrhom, ob ju\u017enem uvozu v predor, stoji spomenik Henriju Desgrangu , prvemu direktorju dirke Tour de France. Tradicionalno kolesar, ki na dirki prvi pre\u010dka ta prelaz (\u010de je to najvi\u0161ja to\u010dka tistega leta), prejme posebno denarno nagrado, imenovano Souvenir Henri Desgrange .

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Col du Galibier je eden izmed najbolj slavnih, zahtevnih in mitskih gorskih prelazov v francoskih Alpah, ki le\u017ei na 2.645 metrih nadmorske vi\u0161ine .

Za slovensko kolesarstvo ima ta prelaz prav poseben, zgodovinski pomen.

Glavne zna\u010dilnosti vzpona

Kolesarji lahko prelaz osvojijo z dveh razli\u010dnih strani, pri \u010demer velja severna stran za bolj kompleksno in legendarno preizku\u0161njo:

Severni pristop (iz kraja Saint-Michel-de-Maurienne):

Dol\u017eina in naklon: Vzpon je dolg pribli\u017eno 35 kilometrov s povpre\u010dnim naklonom okoli 5,5 % .

Dvodelni klanec: Najprej se kolesarji povzpnejo na predprelaz Col du T\u00e9l\u00e9graphe (1.566 m), sledi kratek spust do smu\u010darskega sredi\u0161\u010da Valloire, nato pa se za\u010dne brutalnih zaklju\u010dnih 18 kilometrov pravega Galibierja.

Zaklju\u010dek: Zadnji kilometri pred vrhom potekajo nad gozdno mejo v pravem visokogorskem, skoraj lunarnem okolju, kjer naklon redno presega 8 % do 10 % , zrak pa postane opazno redek.

Ju\u017eni pristop (preko prelaza Col du Lautaret):

Zna\u010dilnosti: Ta stran je kraj\u0161a in tehni\u010dno manj zahtevna, saj se dejanski strmi del vzpona za\u010dne \u0161ele na prelazu Lautaret in dol\u017einsko obsega okoli 8,5 kilometra s povpre\u010dnim naklonom 6,9 %.

Zgodovinski pomen in slovenski uspehi

Galibier je nelo\u010dljivo povezan z zgodovino dirke po Franciji, kjer je bil prvi\u010d vklju\u010den \u017ee leta 1911 . Na njem so se kalila najve\u010dja kolesarska imena, kot so Eddy Merckx, Marco Pantani in Bernard Hinault. Ponosno mesto na tem vrhu pa imata tudi slovenska \u0161ampiona:

Primo\u017e Rogli\u010d (2017): Na tem prelazu je Primo\u017e Rogli\u010d leta 2017 uprizoril samostojen napad, prvi pre\u010dkal vrh in nato z drznim spustom dosegel zgodovinsko prvo slovensko etapno zmago na Tour de France.

Tadej Poga\u010dar (2024): V 4. etapi Toura leta 2024 je Tadej Poga\u010dar z brutalnim pospe\u0161kom tik pred vrhom zlomil Jonasa Vingegaarda, si privozil odlo\u010dilno prednost na spustu ter ponovno oblekel rumeno majico.

Spomenik Henriju Desgrangu

Tik pod vrhom, ob ju\u017enem uvozu v predor, stoji spomenik Henriju Desgrangu , prvemu direktorju dirke Tour de France. Tradicionalno kolesar, ki na dirki prvi pre\u010dka ta prelaz (\u010de je to najvi\u0161ja to\u010dka tistega leta), prejme posebno denarno nagrado, imenovano Souvenir Henri Desgrange .

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Healy je odpadel, Carapaz pa napadel iz ube\u017ene skupine. Ka\u017ee, da ga danes ne zanimajo samo to\u010dke za pik\u010dasto majico, temve\u010d tudi etapna zmaga.

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Healy je odpadel, Carapaz pa napadel iz ube\u017ene skupine. Ka\u017ee, da ga danes ne zanimajo samo to\u010dke za pik\u010dasto majico, temve\u010d tudi etapna zmaga.

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Kuss, Riccitello in Hindley so ujeli Carapaza 3 km pod vrhom Galibierja.

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Kuss, Riccitello in Hindley so ujeli Carapaza 3 km pod vrhom Galibierja.

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To\u010dke za gorski cilj na vrhu prelaza Col du Galibier se ne podvojujejo. Prvi kolesar, ki bo pre\u010dkal vrh, bo tako prejel 20 to\u010dk. Nagrada Souvenir Henri Desgrange prina\u0161a 5000 evrov prvemu kolesarju, ki bo dosegel prelaz na nadmorski vi\u0161ini 2.642 metrov, kar je najvi\u0161ja to\u010dka leto\u0161nje dirke.

", "block_content_audio_text": "

To\u010dke za gorski cilj na vrhu prelaza Col du Galibier se ne podvojujejo. Prvi kolesar, ki bo pre\u010dkal vrh, bo tako prejel 20 to\u010dk. Nagrada Souvenir Henri Desgrange prina\u0161a 5000 evrov prvemu kolesarju, ki bo dosegel prelaz na nadmorski vi\u0161ini 2.642 metrov, kar je najvi\u0161ja to\u010dka leto\u0161nje dirke.

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Glavnina zaostaja 5:30. Ka\u017ee, da dana\u0161nja zmaga na etapi kolesarjev UAE ne zanima. Zagotovo pa ho\u010dejo obdr\u017eati belo majico ... in seveda rumeno.

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Glavnina zaostaja 5:30. Ka\u017ee, da dana\u0161nja zmaga na etapi kolesarjev UAE ne zanima. Zagotovo pa ho\u010dejo obdr\u017eati belo majico ... in seveda rumeno.

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Vsi Pogijevi pomo\u010dniki so opravili svoje delo. Zdaj Tadej osebno pomaga beli majici do cilja. Seixas \u0161e dr\u017ei ...

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Vsi Pogijevi pomo\u010dniki so opravili svoje delo. Zdaj Tadej osebno pomaga beli majici do cilja. Seixas \u0161e dr\u017ei ...

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Del Toro je na repu skupinice, ki jo vle\u010de rumena majica. Seixas, Evenepoel in Poga\u010dar in Martinez v bistvu vle\u010dejo Del Tora. Do cilja pa je \u0161e cela ve\u010dnost, 52 km.

", "block_content_audio_text": "

Del Toro je na repu skupinice, ki jo vle\u010de rumena majica. Seixas, Evenepoel in Poga\u010dar in Martinez v bistvu vle\u010dejo Del Tora. Do cilja pa je \u0161e cela ve\u010dnost, 52 km.

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Carapaz v pik\u010dasti majici na Galibierju: tako je moralo biti. Ko je Richard Carapaz leta 2016 od\u0161el v Evropo, se je pridru\u017eil kolesarskemu klubu Asociaci\u00f3n Deportiva Galibier. Ta je takrat tekmoval pod imenom Equipo Lizarte, danes pa je znan kot Equipo Finisher (razvojna ekipa mo\u0161tva Equipo Kern Pharma).

Klub je ime dobil po Galibierju, ki ga je izjemno ob\u010dudoval ustanovitelj kluba Manolo Azcona, preminul leta 2024. \u017de naslednji dan po njegovi smrti je Pablo Castrillo, eden od Azconovih varovancev, ekipi Kern Pharma privozil sploh prvo etapno zmago na dirki La Vuelta.





", "block_content_audio_text": "

Carapaz v pik\u010dasti majici na Galibierju: tako je moralo biti. Ko je Richard Carapaz leta 2016 od\u0161el v Evropo, se je pridru\u017eil kolesarskemu klubu Asociaci\u00f3n Deportiva Galibier. Ta je takrat tekmoval pod imenom Equipo Lizarte, danes pa je znan kot Equipo Finisher (razvojna ekipa mo\u0161tva Equipo Kern Pharma).

Klub je ime dobil po Galibierju, ki ga je izjemno ob\u010dudoval ustanovitelj kluba Manolo Azcona, preminul leta 2024. \u017de naslednji dan po njegovi smrti je Pablo Castrillo, eden od Azconovih varovancev, ekipi Kern Pharma privozil sploh prvo etapno zmago na dirki La Vuelta.





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Col de Sarenne je visokogorski kolesarski vzpon v francoskih Alpah (masiv Grandes Rousses), ki le\u017ei na nadmorski vi\u0161ini 1.999 metrov . Znan je predvsem, kot divja, manj znana »stranska vrata« do slovitega smu\u010darskega sredi\u0161\u010da Alpe d'Huez.

Kolesarski profil vzpona (iz smeri Mizo\u00ebn)

Glavni in najte\u017eji vzpon se za\u010dne v dolini Romanche pri kraju Mizo\u00ebn (blizu jezera Lac du Chambon):

Dol\u017eina vzpona : 12,8 kilometra

Povpre\u010dni naklon : 7,3 % (do 7,5 % odvisno od to\u010dke merjenja)

Najve\u010dji naklon : Prese\u017ee 11,5 %

Vi\u0161inska razlika : 937 metrov neto vzpona

Kategorija : Najvi\u0161ja kategorija vzpona (Hors Cat\u00e9gorie - HC )

Vzpon je izjemno zahteven, saj ima nepravilen ritem z nekaj kraj\u0161imi spusti, kar pomeni, da so preostali kolesarski odseki konstantno strmej\u0161i (okoli 10 %). Najte\u017eji deli kolesarje pri\u010dakajo takoj v prvem kilometru (9,5 %) ter nato ponovno tik pod vrhom, kjer je cesta popolnoma izpostavljena soncu in vetru.

Zgodovina na Dirki po Franciji

Premiera leta 2013 (100. Tour) : Dirka je prelaz prvi\u010d pre\u010dkala v legendarni 18. etapi. Takrat so kolesarji nanj pri\u0161li iz smeri Alpe d'Hueza in se po njem samo spu\u0161\u010dali proti dolini, da so lahko v isti etapi dvakrat odpeljali klasi\u010dni vzpon na Alpe d'Huez. Spust je bil takrat zaradi slabega in grobega asfalta dele\u017een precej\u0161njih kritik glede varnosti.

Zgodovinski prvenec kot vzpon (Tour 2026) : Na Touru se Col de Sarenne sploh prvi\u010d v zgodovini uporablja kot vzpon . Predstavlja klju\u010dno to\u010dko kraljevske 20. etape. Kolesarji nanj grizejo iz smeri Mizo\u00ebna, z vrha pa sledi kratek spust in zaklju\u010dni priklju\u010dek na zadnjih nekaj kilometrov vzpona na Alpe d'Huez.

Zna\u010daj in posebnosti ceste

Za razliko od komercialnega in s kolesarskimi turisti nasi\u010denega Alpe d'Hueza je Col de Sarenne izjemno tih, neokrnjen in naraven klanec . Cesta je o\u017eja, obdana s \u010dudovito alpsko pokrajino in pa\u0161niki, promet pa je v primerjavi z glavnimi prelazi minimalen.

", "block_content_audio_text": "

Col de Sarenne je visokogorski kolesarski vzpon v francoskih Alpah (masiv Grandes Rousses), ki le\u017ei na nadmorski vi\u0161ini 1.999 metrov . Znan je predvsem, kot divja, manj znana »stranska vrata« do slovitega smu\u010darskega sredi\u0161\u010da Alpe d'Huez.

Kolesarski profil vzpona (iz smeri Mizo\u00ebn)

Glavni in najte\u017eji vzpon se za\u010dne v dolini Romanche pri kraju Mizo\u00ebn (blizu jezera Lac du Chambon):

Dol\u017eina vzpona : 12,8 kilometra

Povpre\u010dni naklon : 7,3 % (do 7,5 % odvisno od to\u010dke merjenja)

Najve\u010dji naklon : Prese\u017ee 11,5 %

Vi\u0161inska razlika : 937 metrov neto vzpona

Kategorija : Najvi\u0161ja kategorija vzpona (Hors Cat\u00e9gorie - HC )

Vzpon je izjemno zahteven, saj ima nepravilen ritem z nekaj kraj\u0161imi spusti, kar pomeni, da so preostali kolesarski odseki konstantno strmej\u0161i (okoli 10 %). Najte\u017eji deli kolesarje pri\u010dakajo takoj v prvem kilometru (9,5 %) ter nato ponovno tik pod vrhom, kjer je cesta popolnoma izpostavljena soncu in vetru.

Zgodovina na Dirki po Franciji

Premiera leta 2013 (100. Tour) : Dirka je prelaz prvi\u010d pre\u010dkala v legendarni 18. etapi. Takrat so kolesarji nanj pri\u0161li iz smeri Alpe d'Hueza in se po njem samo spu\u0161\u010dali proti dolini, da so lahko v isti etapi dvakrat odpeljali klasi\u010dni vzpon na Alpe d'Huez. Spust je bil takrat zaradi slabega in grobega asfalta dele\u017een precej\u0161njih kritik glede varnosti.

Zgodovinski prvenec kot vzpon (Tour 2026) : Na Touru se Col de Sarenne sploh prvi\u010d v zgodovini uporablja kot vzpon . Predstavlja klju\u010dno to\u010dko kraljevske 20. etape. Kolesarji nanj grizejo iz smeri Mizo\u00ebna, z vrha pa sledi kratek spust in zaklju\u010dni priklju\u010dek na zadnjih nekaj kilometrov vzpona na Alpe d'Huez.

Zna\u010daj in posebnosti ceste

Za razliko od komercialnega in s kolesarskimi turisti nasi\u010denega Alpe d'Hueza je Col de Sarenne izjemno tih, neokrnjen in naraven klanec . Cesta je o\u017eja, obdana s \u010dudovito alpsko pokrajino in pa\u0161niki, promet pa je v primerjavi z glavnimi prelazi minimalen.

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Carapaz, Ayuso, Hindley in Kuss so vodilni kolesarji na etapi. Riccitello je pol minute za njimi, sledijo Piganzoli, Arensman in Johannessen T., ki zaostajajo 3.14, skupinica z rumeno majico pa 4.23, 40 km pred ciljem. Osem kolesarjev je v tej skupini. Poga\u010dar, Evenepoel. Del Toro, Seixas, Skjelmose, Prodhomme, Van Gils in Martinez.

", "block_content_audio_text": "

Carapaz, Ayuso, Hindley in Kuss so vodilni kolesarji na etapi. Riccitello je pol minute za njimi, sledijo Piganzoli, Arensman in Johannessen T., ki zaostajajo 3.14, skupinica z rumeno majico pa 4.23, 40 km pred ciljem. Osem kolesarjev je v tej skupini. Poga\u010dar, Evenepoel. Del Toro, Seixas, Skjelmose, Prodhomme, Van Gils in Martinez.

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L’Alpe d’Huez \u017ee 33-ti\u010d gosti cilj etape, le dan po tem, ko je Tadej Poga\u010dar postal 25. razli\u010dni kolesar z zmago na tem prizori\u0161\u010du.

To je \u0161ele drugi\u010d v zgodovini, da se v isti izvedbi dirke dve etapi kon\u010data na Alpe d’Huezu. Ko so oktobra 1978 predstavili traso za razli\u010dico leta 1979, naj bi L’Alpe d’Huez gostil le en cilj etape (v 17. tekmovalnem dnevu). Naslednji cilj je bil predviden v kraju Vars, ki pa je tik pred zdajci odstopil od organizacije. Organizatorji so zato ubrali drugo pot in izbrali zaporedna cilja na Alpe d’Huezu.

Prva od teh dveh etap se je za\u010dela v Moutiersu ter pred Bourg d’Oisansom in zaklju\u010dnim vzponom dneva pre\u010dkala prelaza Col de la Madeleine in Col du Galibier. Joaquim Agostinho je 12 kilometrov pred ciljem ujel in prehitel zadnje ube\u017enike ter slavil zmago z minuto in 57 sekundami prednosti pred Robertom Albanom.

Naslednji dan je Joop Zoetemelk napadel \u017ee povsem na dnu vzpona z 21 serpentinami. Nizozemec je zmagal s 40 sekundami prednosti pred Lucienom Van Impejem in 47 sekundami pred Bernardom Hinaultom, ki je zadr\u017eal rumeno majico teden dni pred svojim drugim skupnim zmagoslavjem.





", "block_content_audio_text": "

L’Alpe d’Huez \u017ee 33-ti\u010d gosti cilj etape, le dan po tem, ko je Tadej Poga\u010dar postal 25. razli\u010dni kolesar z zmago na tem prizori\u0161\u010du.

To je \u0161ele drugi\u010d v zgodovini, da se v isti izvedbi dirke dve etapi kon\u010data na Alpe d’Huezu. Ko so oktobra 1978 predstavili traso za razli\u010dico leta 1979, naj bi L’Alpe d’Huez gostil le en cilj etape (v 17. tekmovalnem dnevu). Naslednji cilj je bil predviden v kraju Vars, ki pa je tik pred zdajci odstopil od organizacije. Organizatorji so zato ubrali drugo pot in izbrali zaporedna cilja na Alpe d’Huezu.

Prva od teh dveh etap se je za\u010dela v Moutiersu ter pred Bourg d’Oisansom in zaklju\u010dnim vzponom dneva pre\u010dkala prelaza Col de la Madeleine in Col du Galibier. Joaquim Agostinho je 12 kilometrov pred ciljem ujel in prehitel zadnje ube\u017enike ter slavil zmago z minuto in 57 sekundami prednosti pred Robertom Albanom.

Naslednji dan je Joop Zoetemelk napadel \u017ee povsem na dnu vzpona z 21 serpentinami. Nizozemec je zmagal s 40 sekundami prednosti pred Lucienom Van Impejem in 47 sekundami pred Bernardom Hinaultom, ki je zadr\u017eal rumeno majico teden dni pred svojim drugim skupnim zmagoslavjem.





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Richard Carapaz je iz ube\u017ene skupine kot prvi pre\u010dkal Col du Galibier. Nanj se je povzpel s povpre\u010dno hitrostjo 21,7 km/h, kar je nekoliko hitreje od Tadeja Poga\u010darja (21,3 km/h), kljub Poga\u010darjevemu pospe\u0161evanju tik pod vrhom.

", "block_content_audio_text": "

Richard Carapaz je iz ube\u017ene skupine kot prvi pre\u010dkal Col du Galibier. Nanj se je povzpel s povpre\u010dno hitrostjo 21,7 km/h, kar je nekoliko hitreje od Tadeja Poga\u010darja (21,3 km/h), kljub Poga\u010darjevemu pospe\u0161evanju tik pod vrhom.

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Od vrha prelaza Sarenne do cilja na Alpe d'Huezu je \u0161e 13 kilometrov. Trasa najprej vodi po spustu, nato po razgibanem terenu, zadnjih 3,7 kilometra pa se cesta znova vzpne s povpre\u010dnim naklonom 6,2 odstotka. Najzahtevnej\u0161i so uvodni metri zaklju\u010dnega vzpona, kjer bi se lahko odlo\u010dila leto\u0161nja Dirka po Franciji.

Spomini na Riblonov podvig

Prelaz Col de Sarenne je bil na Touru doslej uporabljen le enkrat, leta 2013. Takrat so ga kolesarji pre\u010dkali v nasprotni smeri: najprej so se povzpeli na Alpe d'Huez, nato pre\u010dkali Sarenne, se spustili v Bourg d'Oisans in \u0161e enkrat osvojili znameniti vzpon na Alpe d'Huez.

Tistega dne je Francoz Christophe Riblon dosegel najve\u010djo zmago svoje kariere. Po samostojnem pobegu je slavil z minuto prednosti pred Tejayem van Garderenom, etapni spektakel pa velja za enega najbolj nepozabnih v sodobni zgodovini Toura.

", "block_content_audio_text": "

Od vrha prelaza Sarenne do cilja na Alpe d'Huezu je \u0161e 13 kilometrov. Trasa najprej vodi po spustu, nato po razgibanem terenu, zadnjih 3,7 kilometra pa se cesta znova vzpne s povpre\u010dnim naklonom 6,2 odstotka. Najzahtevnej\u0161i so uvodni metri zaklju\u010dnega vzpona, kjer bi se lahko odlo\u010dila leto\u0161nja Dirka po Franciji.

Spomini na Riblonov podvig

Prelaz Col de Sarenne je bil na Touru doslej uporabljen le enkrat, leta 2013. Takrat so ga kolesarji pre\u010dkali v nasprotni smeri: najprej so se povzpeli na Alpe d'Huez, nato pre\u010dkali Sarenne, se spustili v Bourg d'Oisans in \u0161e enkrat osvojili znameniti vzpon na Alpe d'Huez.

Tistega dne je Francoz Christophe Riblon dosegel najve\u010djo zmago svoje kariere. Po samostojnem pobegu je slavil z minuto prednosti pred Tejayem van Garderenom, etapni spektakel pa velja za enega najbolj nepozabnih v sodobni zgodovini Toura.

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Tadej Poga\u010dar \u0161e naprej vodi zasledovalno skupino, ki se bli\u017ea koncu spusta. Vodilno skupino mu je zaenkrat uspelo ujeti le na \u0161tiri minute razlike, vendar morajo biti previdni, predvsem pa ne smejo, tako kot pred nekaj trenutki, za\u010deti taktizirati in pogledovati drug proti drugemu. Ujeli so \u0161e Arensmana.

", "block_content_audio_text": "

Tadej Poga\u010dar \u0161e naprej vodi zasledovalno skupino, ki se bli\u017ea koncu spusta. Vodilno skupino mu je zaenkrat uspelo ujeti le na \u0161tiri minute razlike, vendar morajo biti previdni, predvsem pa ne smejo, tako kot pred nekaj trenutki, za\u010deti taktizirati in pogledovati drug proti drugemu. Ujeli so \u0161e Arensmana.

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Dol\u017eina vzpona: 12,8 kilometra. Povpre\u010dni naklon: 7,3 % (do 7,5 % odvisno od to\u010dke merjenja). Najve\u010dji naklon: Prese\u017ee 11,5 %. Vi\u0161inska razlika: 937 metrov neto vzpona. Kategorija: Najvi\u0161ja kategorija vzpona (Hors Cat\u00e9gorie - HC).

", "block_content_audio_text": "

Dol\u017eina vzpona: 12,8 kilometra. Povpre\u010dni naklon: 7,3 % (do 7,5 % odvisno od to\u010dke merjenja). Najve\u010dji naklon: Prese\u017ee 11,5 %. Vi\u0161inska razlika: 937 metrov neto vzpona. Kategorija: Najvi\u0161ja kategorija vzpona (Hors Cat\u00e9gorie - HC).

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Tudi danes na za\u010detku zadnjega klanca je rumena majica malce pod \u0161tirimi minutami za ube\u017eniki. Ube\u017ena skupina je \u017ee zelo utrujena. Poga\u010dar \u0161e vedno na \u010delu svoje skupinice 10 kolesarjev. Seixas ima danes na\u010drt, videti je \u0161e mo\u010dan.

", "block_content_audio_text": "

Tudi danes na za\u010detku zadnjega klanca je rumena majica malce pod \u0161tirimi minutami za ube\u017eniki. Ube\u017ena skupina je \u017ee zelo utrujena. Poga\u010dar \u0161e vedno na \u010delu svoje skupinice 10 kolesarjev. Seixas ima danes na\u010drt, videti je \u0161e mo\u010dan.

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Jasno je, da Poga\u010dar dela za Del Tora danes. Vendar je vpra\u0161anje, koliko \u010dasa bo mladi Mehi\u010dan \u0161e zdr\u017eal. Nih\u010de ne napada, Tadej je vseskozi na \u010delu te skupine. \u0160e 25 km do cilja. Sledi kratek spust, potem pa samo \u0161e navzgor.

", "block_content_audio_text": "

Jasno je, da Poga\u010dar dela za Del Tora danes. Vendar je vpra\u0161anje, koliko \u010dasa bo mladi Mehi\u010dan \u0161e zdr\u017eal. Nih\u010de ne napada, Tadej je vseskozi na \u010delu te skupine. \u0160e 25 km do cilja. Sledi kratek spust, potem pa samo \u0161e navzgor.

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Ta vzpon (12,8 km s povpre\u010dnim naklonom 7,3 %) je novost na dirki po Franciji. Leta 2013 je trasa \u017ee potekala \u010dez ta vrh, vendar v nasprotni smeri: klanec se je takrat za\u010del na Alpe d’Huezu, spust pa je kolesarje vodil proti vasici Mizo\u00ebn (na 144,4 kilometru), ki le\u017ei ob vzno\u017eju te strani prelaza. Leta 2017 je bil vzpon vklju\u010den v dirko Crit\u00e9rium du Dauphin\u00e9, in sicer v etapi s ciljem na Alpe d’Huezu, kjer je slavil britanski kolesar Peter Kennaugh. Danes bo ve\u010dji del tega prelaza prevo\u017een brez prisotnosti gledalcev.

", "block_content_audio_text": "

Ta vzpon (12,8 km s povpre\u010dnim naklonom 7,3 %) je novost na dirki po Franciji. Leta 2013 je trasa \u017ee potekala \u010dez ta vrh, vendar v nasprotni smeri: klanec se je takrat za\u010del na Alpe d’Huezu, spust pa je kolesarje vodil proti vasici Mizo\u00ebn (na 144,4 kilometru), ki le\u017ei ob vzno\u017eju te strani prelaza. Leta 2017 je bil vzpon vklju\u010den v dirko Crit\u00e9rium du Dauphin\u00e9, in sicer v etapi s ciljem na Alpe d’Huezu, kjer je slavil britanski kolesar Peter Kennaugh. Danes bo ve\u010dji del tega prelaza prevo\u017een brez prisotnosti gledalcev.

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Carapaz je odpadel. Kuss in Hindley sta zdaj sama na \u010delu dirke. Kuss zmagovalec Vuelte, Hindley zmagovalec Gira. Kuss je napadel. Hindley je odpadel. Ameri\u010dan je sam.

", "block_content_audio_text": "

Carapaz je odpadel. Kuss in Hindley sta zdaj sama na \u010delu dirke. Kuss zmagovalec Vuelte, Hindley zmagovalec Gira. Kuss je napadel. Hindley je odpadel. Ameri\u010dan je sam.

", "block_content_video_sitemap": ""}, {"id": "13771", "c_date": "2026-07-25 15:47:48", "block_title": "Rumena majica zaoastaja", "m_date": "2026-07-25 15:47:48", "block_content": "__cleanup__", "in_content_table": "N", "block_content_text": "

Poga\u010dar za Kussom zaostaja 2:43. V Pogijevi skupini je \u0161e 10 kolesarjev. Kaj bo storil Poga\u010dar, je najve\u010d odvisno od Del Tora. Seixas bo danes zagotovo napadel Del Tora. Remco se mirno vozi v zavetrju.

", "block_content_audio_text": "

Poga\u010dar za Kussom zaostaja 2:43. V Pogijevi skupini je \u0161e 10 kolesarjev. Kaj bo storil Poga\u010dar, je najve\u010d odvisno od Del Tora. Seixas bo danes zagotovo napadel Del Tora. Remco se mirno vozi v zavetrju.

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Van Gils ne more ve\u010d. Remco je sam, brez pomo\u010dnika. Seixas ima \u0161e Prodhomma.

", "block_content_audio_text": "

Van Gils ne more ve\u010d. Remco je sam, brez pomo\u010dnika. Seixas ima \u0161e Prodhomma.

", "block_content_video_sitemap": ""}, {"id": "13773", "c_date": "2026-07-25 15:51:46", "block_title": "Kuss pridobiva", "m_date": "2026-07-25 15:51:46", "block_content": "__cleanup__", "in_content_table": "N", "block_content_text": "

Kuss je 3 minute pred Poga\u010darjevo skupino. Ka\u017ee, da so vse sile UAE usmerjene v belo majico Del Tora. Kuss ima danes veliko prilo\u017enost za zmagoslavje. \u0160e 20 km do cilja, 6 km do vrha predzadnjega klanca Sarenne.

", "block_content_audio_text": "

Kuss je 3 minute pred Poga\u010darjevo skupino. Ka\u017ee, da so vse sile UAE usmerjene v belo majico Del Tora. Kuss ima danes veliko prilo\u017enost za zmagoslavje. \u0160e 20 km do cilja, 6 km do vrha predzadnjega klanca Sarenne.

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Prodhomme je napadel, sledi mu Seixas. Pogi je za Del Torom. Remco sledi. Riccitello \u010daka ... Tole bo \u0161e zanimivo, Seixas bo zdaj moral napasti.

", "block_content_audio_text": "

Prodhomme je napadel, sledi mu Seixas. Pogi je za Del Torom. Remco sledi. Riccitello \u010daka ... Tole bo \u0161e zanimivo, Seixas bo zdaj moral napasti.

", "block_content_video_sitemap": ""}, {"id": "13775", "c_date": "2026-07-25 15:57:41", "block_title": "Kuss je obupal", "m_date": "2026-07-25 15:57:41", "block_content": "__cleanup__", "in_content_table": "N", "block_content_text": "

Carapaz je znova na \u010delu dirke. Tudi Hindley, Kuss \u0161e dr\u017ei. Prodhomme in Riccitello pa zdaj vle\u010deta Seixasa, Poga\u010darja, Evenepoela, Del Tora, Skjelmoseja, T. Johannessena in Martineza.

", "block_content_audio_text": "

Carapaz je znova na \u010delu dirke. Tudi Hindley, Kuss \u0161e dr\u017ei. Prodhomme in Riccitello pa zdaj vle\u010deta Seixasa, Poga\u010darja, Evenepoela, Del Tora, Skjelmoseja, T. Johannessena in Martineza.

", "block_content_video_sitemap": ""}, {"id": "13776", "c_date": "2026-07-25 15:59:12", "block_title": "Seixas ne more", "m_date": "2026-07-25 15:59:12", "block_content": "__cleanup__", "in_content_table": "N", "block_content_text": "

Prodhomme je nehal, Riccitello tudi ne more kaj dosti pomagati, Seixas pa je videti uni\u010den. Kaj bo zdaj? To gre vse na mlin Del Toru.

", "block_content_audio_text": "

Prodhomme je nehal, Riccitello tudi ne more kaj dosti pomagati, Seixas pa je videti uni\u010den. Kaj bo zdaj? To gre vse na mlin Del Toru.

", "block_content_video_sitemap": ""}, {"id": "13777", "c_date": "2026-07-25 16:02:21", "block_title": "Riccitello je odvil", "m_date": "2026-07-25 16:02:21", "block_content": "__cleanup__", "in_content_table": "N", "block_content_text": "

Seixas pa ne more napasti. Del Toro je tik za njim. Remco je \u010disto miren in vesel, da \u0161e dr\u017ei. Kuss je spet napadel. Spet je pri mo\u010deh, to je njegov drugi napad. 3 km do vrha klanca in 17 do cilja.

", "block_content_audio_text": "

Seixas pa ne more napasti. Del Toro je tik za njim. Remco je \u010disto miren in vesel, da \u0161e dr\u017ei. Kuss je spet napadel. Spet je pri mo\u010deh, to je njegov drugi napad. 3 km do vrha klanca in 17 do cilja.

", "block_content_video_sitemap": ""}, {"id": "13778", "c_date": "2026-07-25 16:04:33", "block_title": "Seixas je eksplodiral", "m_date": "2026-07-25 16:04:33", "block_content": "__cleanup__", "in_content_table": "N", "block_content_text": "

Odvrgel je sidro. Del Toro je pospe\u0161il, Seixas ne more ve\u010d. Samo \u0161e Del Toro, Remco in Pogi \u0161e lovijo Kussa.

", "block_content_audio_text": "

Odvrgel je sidro. Del Toro je pospe\u0161il, Seixas ne more ve\u010d. Samo \u0161e Del Toro, Remco in Pogi \u0161e lovijo Kussa.

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Lenny je obdr\u017eal stik z Remcom, Tadejem in Isaacom. Kuss ima \u0161e dve minuti prednosti. \u0160e 2 km do vrha klanca, 16 do cilja. Ayuso je po\u010dakal Pogijevo skupinico. Seixas je odpadel.

", "block_content_audio_text": "

Lenny je obdr\u017eal stik z Remcom, Tadejem in Isaacom. Kuss ima \u0161e dve minuti prednosti. \u0160e 2 km do vrha klanca, 16 do cilja. Ayuso je po\u010dakal Pogijevo skupinico. Seixas je odpadel.

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Cesta je tako ozka na Sarenno, da ni nobenega gledalca ob njej. Vse zaradi varnosti kolesarjev. Poga\u010dar narekuje tempo Del Toru. Carapaz lovi Kussa, ki je spet pospe\u0161il. Hindley je na tretjem mestu, 50 sekund zaostaja, Pogijeva skupina pa 1:40.

", "block_content_audio_text": "

Cesta je tako ozka na Sarenno, da ni nobenega gledalca ob njej. Vse zaradi varnosti kolesarjev. Poga\u010dar narekuje tempo Del Toru. Carapaz lovi Kussa, ki je spet pospe\u0161il. Hindley je na tretjem mestu, 50 sekund zaostaja, Pogijeva skupina pa 1:40.

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