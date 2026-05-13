Trije so že doma, Pogačar na pripravah, Emirati pa še naprej zmagujejo

Kljub poškodbam, ki so zdesetkale njihovo moštvo na dirki po Italiji, UAE Emirates še vedno zmagujejo. V 4. etapi je bil prvič po poškodbi najboljši Jhonatan Narvaez, v razgibani in deževni 5. etapi, ki je bila kot nalašč za slavje ubežnikov, je njegovemu zgledu sledil še Španec Igor Arrieta.

Osrednja točka dirke je bil dolg vzpon na Montano Grande di Vignano (6,6 km, 9,2 %), ki je bil zaradi hudega naliva še bolj zahteven. V glavnini Lidl Trek ni imel posebne želje po lovu na ubežno skupino, v njej sta se na vzponu odcepila Arrieta in kolesar Bahraina Alfonso Eulalio, ki je imel veliko motiva za narekovanje ritma.

V skupnem seštevku je zaostajal le dobro minuto, v cilj pa so ubežniki prišli sedem minut pred glavnino in vodilnim Giuliom Cicconejem, tako da se je Bahrain Victorious veselil rožnate majice. Ta bo lahko kar nekaj dni na ramenih 24-letnega Portugalca, jutri kolesarje na Giru čaka povsem ravna etapa do Neaplja, ki bo v primeru dežja na spolzkih cestah zagotovo spet poskrbela za padce.

Danes so domov odšli štirje kolesarji, zadnja žrtev okužbe s kravjim blatom pri Lottu je bil Belgijec Milan Menten, ki je sledil ekipnemu kapetanu Arnaudu De Lieju in odstopil.