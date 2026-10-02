Giro bi se lahko začel v Trstu, kolesarji pa bi vozili tudi po Sloveniji

Ravno v dneh, ko se kolesarska smetana mudi na evropskem prvenstvu v Sloveniji, se že delajo obrisi dirke po Italiji, ki se bo začela osmega maja. Po letu premora se rožnata pentlja očitno vrača na slovenske ceste – ne le to, k nam bi lahko zavila že prva etapa Gira, saj so vse glasnejša namigovanja, da bo grande partenzo gostil Trst. Vsi se zelo dobro spominjamo, kako se je končala dirka, ko je Giro nazadnje gostoval v Trstu. Šprint v zadnji etapi je leta 2014 dobil Luka Mezgec, slovenski šprinter, ki je ravno danes naznanil, da bo prihodnje leto športni direktor v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Glede velikega starta Gira je bilo v preteklosti sicer veliko polemik. Pred nekaj leti se je ta, denimo, začel v Izraelu, pozneje še v Albaniji in Bolgariji, ponovno pa so organizatorji imeli ...