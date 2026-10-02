Tudi brez Pogačarja želijo osvojiti naslov prvaka

Odštevanja do evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Sloveniji je konec. Danes ga bodo ob 9. uri v Šenčurju odprle mlajše članice, za njimi se bodo v boj za kolajne ob 13.30 iz Ljubljane podali še mlajši člani. Ob odsotnosti lanskega zmagovalca Tadeja Pogačarja bo prvi slovenski adut v boju za kolajne Primož Roglič, a v reprezentanci, ki šteje kar 42 kolesark in kolesarjev, upajo, da se bo v ospredje prebil tudi kateri od domačih upov za prihodnost.

»Težko je govoriti o objektivnih ciljih, seveda si želimo osvojiti nekaj kolajn, a kolesarstvo je nehvaležen šport za napovedi. EP nismo priredili zato, da bi nanj prišel Pogačar, temveč zato, da doma osvojimo naslov prvaka,« je povedal direktor slovenskih reprezentanc Martin Hvastija.