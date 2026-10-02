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Kolesarstvo

Tudi brez Pogačarja želijo osvojiti naslov prvaka

Danes se z dirkama mlajših članic in članov začenja kolesarsko evropsko prvenstvo v Sloveniji.
Slovenske kolesarje že teden dni po SP v Kanadi čaka EP na domačih cestah. FOTO: Uroš Škaper/Kolesarska zveza Slovenije
Galerija
Slovenske kolesarje že teden dni po SP v Kanadi čaka EP na domačih cestah. FOTO: Uroš Škaper/Kolesarska zveza Slovenije
2. 10. 2026 | 05:00
4:45
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Odštevanja do evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Sloveniji je konec. Danes ga bodo ob 9. uri v Šenčurju odprle mlajše članice, za njimi se bodo v boj za kolajne ob 13.30 iz Ljubljane podali še mlajši člani. Ob odsotnosti lanskega zmagovalca Tadeja Pogačarja bo prvi slovenski adut v boju za kolajne Primož Roglič, a v reprezentanci, ki šteje kar 42 kolesark in kolesarjev, upajo, da se bo v ospredje prebil tudi kateri od domačih upov za prihodnost.

»Težko je govoriti o objektivnih ciljih, seveda si želimo osvojiti nekaj kolajn, a kolesarstvo je nehvaležen šport za napovedi. EP nismo priredili zato, da bi nanj prišel Pogačar, temveč zato, da doma osvojimo naslov prvaka,« je povedal direktor slovenskih reprezentanc Martin Hvastija.

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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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