Najprej s kolesi, potem z avtobusi do starta 16. etape

11:49

»Organizatorji bi morali imeti pripravljen plan B za take razmere,« je pred startom izjavil Pogačar.

11:44

Etapa se bo vendarle začela v Livignu. Kolesarili bodo skozi predor Munt La Schera pod jezom na koncu jezera Livigno, potem prečkajo dolino po sosednji Švici. Potem bodo šli kolesarji z avtobusi in avtomobili do Prata allo Stelvio (podnožje Stelvia), kjer se bo dirka začela ...

11:40

Start je prestavljen na 12. uro!

11:30

16. etapa bi se že morala začeti, a ni še nobenih novic ali jo bodo skrajšali ali vsaj preusmerili. V Livignu dežuje in samo 5 stopinj Celzija je.

Prav vsi kolesarji, ki so še ostali na dirki, so soglasno izjavili, da pod trenutnimi vremenskimi pogoji, ki so na 2498 metrov visokemu prelazu Umbrail, ne bodo tekmovali.

Če peticija ne bo sprejeta, se ne bodo pojavili na startu. Podpisal se je tudi nosilec rožnate majice Tadej Pogačar.

Že na startu v Livignu je trenutno samo 5 stopinj Celzija. Na prelazu Umbrail pa sneži!

Zadnja novica s strani organizatorja je, da bodo na vrhu prelaza Umbrail za tri minute ustavili dirko, da se bodo kolesarji lahko preoblekli v toplejša oblačila za spust! Ni še znano, ali se kolesarji strinjajo s to rešitvijo.

***

Etapa od Livigna do Monte Pana je dolga 206 kilometrov in ima 4300 višinskih metrov. Cilj današnje 15. etape je na vrhu Monte Pana. Zadnja dva kilometra tega klanca sta strma, dvigneta se z več kot 10-odstotnim naklonom.

Že takoj po startu v smučarskem središču Livigno sledita dva zaporedna klanca, oba sta dolga okoli štiri kilometre, s povprečnim 5,5-odstotnim naklonom. Potem sledi 22 kilometrov dolgo spuščanje pred podplate letošnjega Girovega kolosa Umbraila.

Prelaz Umbrail je 16,7-kilometrski gigantski klanec s povprečnim 7,1-odstotnim naklonom, vrh je na višini 2498 metrov nad morjem! Umbrail je letošnji Cima Coppi. Prvotno bi šla dirka še 3 kilometre višje na 2,758 metrov visok prelaz Stelvio, vendar je tam še vedno velika nevarnost plazov, zato se je organizator odločil spremeniti traso.

Z Umbraila se bodo spustili v sosednjo Švico, nadaljevali bodo po dolini Adige, se spet vrnili v Italijo in kmalu bo Bolzanu, ki je 35 kilometrov pred današnjim ciljem, spet zagrizli na klanec

Passo Pinei je dolg 23,4 kilometra s povprečnim 4,4-odstotnim naklonom, prvi in ​​zadnji del sta težja, kot kaže profil trase! Od vrha prelaza Pinei do cilja je še 12 kilometrov. Sprva pri zmernih naklonih, nato 1,5 kilometra pri 6,8-odstotnem povprečnem naklonu, sledi »lažna ravnina«, nato pa se začne brutalen zaključek. Zadnja 2 kilometra Monte Pana se dvigneta v povprečju 11,8-odstotno do ciljne črte.

Pred tako etapo, kot je današnja, ne moremo govoriti, da je Giro odločen. Pogačarjeva prednost je res velika, vendar slab dan na taki pošastni etapi lahko vse spremeni. Seveda, upamo, da Pogačar na letošnjem Giru ne bo doživel slabega dneva, ampak, ne smemo pozabiti, da ga je doživel na zadnjih dveh tritedenskih dirkah, na katerih je dirkal.

In to vedo tudi najbližji zasledovalci, če se sploh lahko reče, da so blizu.

Skupni vrstni red pred 16. etapo:

1. Tadej Pogačar

2. Geraint Thomas + 6.41

3. Daniel Felipe Martinez + 6.56

4. Ben O’Connor + 7.43

5. Antonio Tiberi + 9.26

6. Thymen Arensman + 9.45

7. Romain Bardet + 10.49

8. Filippo Zana + 11.11

9. Einer Rubio + 12.13

10. Jan Hirt + 13.11