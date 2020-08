Tudi drugi dan na Poljskem pod vtisom nesreče, Mezgec enajsti

Jutrišnja etapa bo že zahtevnejša

Mitchelton Scott do zmage v ekipnem kronometru

Z 18 kilometrov dolgim kronometrom se je v Uničovu začela kolesarska dirka po Češki. Po pričakovanju so bili v vožnji na čas najhitrejši kolesarji avstralskega Mitchelton-Scotta, ki tudi branijo lansko skupno zmago Daryla Impeya, po prvi letošnji etapi pa je majico vodilnega oblekel Avstralec Luke Durbridge. Ekipa Bahrain McLarna, v kateri so na Češkem od Slovencev Grega Bole, Jan Tratnik, Luka Pibernik in Domen Novak, je z zaostankom 34 sekund zasedla sedmo mesto, še mnogo slabše pa so se odrezali kolesarji Adrie Mobila, z zaostankom minute in 38 sekund so se uvrstili na 18. mesto.

Tudi drugo etapo kolesarske dirke po Poljski od Opol do Zabrz je odločil šprint glavnine, v ospredju pa so bili drugi kolesarji kot dan prej. Ne samo zaradi tega, ker večina najboljših iz tragičnega šprinta ni nastopila, ampak tudi, ker so bili mnogi še pod vtisom sredine nesreče . Etapo je dobil Danec(Trek Segafredo).Drugo mesto v sprintu, ki za razliko od sredinega ni potekal navzdol, kar je prav tako eden od razlogov za drugačne izide, je zasedel Nemec Pascal Ackermann, tretje pa Italijanse je tokrat uvrstil na 11. mesto.Pedersen je prevzel tudi skupno vodstvo, pred Ackermannom ima štiri sekunde prednosti, Mezgec je z zaostankom šestih sekund četrti. Trasa tretje etape od Wadowic do Bielsko-Biale bo nekoliko bolj zahtevna, tako da bi lahko prišlo do spremembe na vrhu skupne razvrstitve.