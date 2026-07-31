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Kolesarstvo

Tudi na svoji dirki Tadej Pogačar tekmecem prepušča le drobtinice

Najboljši kolesar na svetu je v dirki na točke zanesljivo premagal vse tekmece, med katerimi so bila številna znana imena tega športa.
Tadej Pogačar rad zmaguje in se zabava. FOTO: Dejan Javornik/Delo
Galerija
Tadej Pogačar rad zmaguje in se zabava. FOTO: Dejan Javornik/Delo
Š. R., STA
31. 7. 2026 | 21:19
31. 7. 2026 | 21:24
2:00
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Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, je dobro formo z dirke po Franciji, ki jo je zanesljivo dobil, zadržal tudi do svojega kriterija, prvega dela tridnevne dobrodelne prireditve Pogi Challenge v Komendi. V dirki na točke je zanesljivo premagal vse tekmece, med katerimi so bila številna znana imena tega športa.

Zbral je 22 točk, devet več od Italijana Mattea Trentina, nekdanjega evropskega prvaka, in Luke Mezgeca, ki je v Komendi tudi že zmagoval.

Pred številnimi gledalci, ki so prišli pozdravit slovenske junake na čelu s Pogačarjem, se je 39 kolesarjev merilo na 34,3 kilometra dolgi progi. Prevoziti so morali 35 krogov, vsak peti sprint je štel za točke.

Možica kolesarskih navdušencev je bila v Komendi nepregledna. FOTO: Dejan Javornik/Delo
Možica kolesarskih navdušencev je bila v Komendi nepregledna. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Pogačar – kriterij dobil že lani, ko so ga prvič priredili po progi, ki mu bolj ustreza kot prejšnje –, je dirko začel nekoliko rezervirano, a z moštvenimi kolegi Felixom Grossschartnerjem, Isaacom del Torom in Timom Wellensom so imeli dirko pod nadzorom.

V prvih dveh sprintih ni sodeloval, v tretjem pa je zmagal. Najboljši je bil tudi v petem, šestem in zaključnem, v slednjem je premagal Trentina, z njim in Nemcem Pascalom Ackermannom so po predzadnjem sprintu ušli glavnini.

Od slovenskih kolesarjev so poleg Pogačarja in Mezgeca točke osvojili še Matic Žumer, ki je dobil prvi sprint in končal na petem mestu, Bor Ebner, Matej Mohorič in Marcel Skok.

Kriterij Tadeja Pogačarja je imel pod nadzorom najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. FOTO: Dejan Javornik/Delo
Kriterij Tadeja Pogačarja je imel pod nadzorom najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. FOTO: Dejan Javornik/Delo

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