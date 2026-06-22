Tudi po Rogliču in Pogačarju bomo imeli vrhunske kolesarje

Bogdanu Finku je v nedeljo popoldan na novomeškem Glavnem trgu za kratek čas odleglo. S svojo ekipo je spet vrhunsko izpeljal dirko po Slovenji, 32. po vrsti. S Florianom Lipowitzem v zeleni majici jo je zaznamovala druga nemška zmaga, vsekakor pa tudi vrnitev na Vršič po 13 letih. A za direktorja dirke in novomeškega kolesarskega kluba trenutki, ko lahko proslavlja dobro opravljeno delo, hitro minejo. Malodane naslednji dan se začnejo bitke za prihodnjo dirko po Sloveniji.

»Če pri kolesarski dirki nimaš lokalne podpore, jo je težko izpeljati. Ne govorim samo o financah, govorim o tem, da so vrtčevski in šolski otroci ob trasi opoldne, ko je večina zaposlenih v službah. Največji del pa je zagotoviti 3600 ljudi, ki jih potrebuješ, da dirka poteka varno,« je v pogovoru za Delo razmišljal Fink.