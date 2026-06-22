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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Tudi po Rogliču in Pogačarju bomo imeli vrhunske kolesarje

Direktor Bogdan Fink je s sodelavci uspešno izpeljal tudi 32. dirko po Sloveniji. O morebitnem štartu Toura na naših cestah lahko govori le vlada.
Bogdan Fink pravi, da brez podpore lokalnih skupnosti ni kolesarskih dirk. Foto Leon Vidic
Galerija
Bogdan Fink pravi, da brez podpore lokalnih skupnosti ni kolesarskih dirk. Foto Leon Vidic
22. 6. 2026 | 14:21
22. 6. 2026 | 14:24
7:22
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Bogdanu Finku je v nedeljo popoldan na novomeškem Glavnem trgu za kratek čas odleglo. S svojo ekipo je spet vrhunsko izpeljal dirko po Slovenji, 32. po vrsti. S Florianom Lipowitzem v zeleni majici jo je zaznamovala druga nemška zmaga, vsekakor pa tudi vrnitev na Vršič po 13 letih. A za direktorja dirke in novomeškega kolesarskega kluba trenutki, ko lahko proslavlja dobro opravljeno delo, hitro minejo. Malodane naslednji dan se začnejo bitke za prihodnjo dirko po Sloveniji.

»Če pri kolesarski dirki nimaš lokalne podpore, jo je težko izpeljati. Ne govorim samo o financah, govorim o tem, da so vrtčevski in šolski otroci ob trasi opoldne, ko je večina zaposlenih v službah. Največji del pa je zagotoviti 3600 ljudi, ki jih potrebuješ, da dirka poteka varno,« je v pogovoru za Delo razmišljal Fink.

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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