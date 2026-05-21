Pogačarjev rival ne skriva veselja, treniral je v posebnem dresu

Dirka po Franciji je vedno bolj v mislih kolesarjev, ki se na višini pripravljajo na julijske boje v Franciji. Tako Tadej Pogačar kot Remco Evenepoel sta za priprave izbrala Sierro Nevado v Španiji, Belgijec pa je imel med treningi čas tudi za nogometno slavje. Arsenal, za katerega pesti stiska od otroštva, je postal angleški nogometni prvak, Evenepoel pa se je na trening odpravil kar v njihovem dresu.

Belgijec, ki bo na Touru kapetan Red Bull Bore Hansgrohe, je oblekel dres Arsenala, ki ima na prsih napis Emirates, torej sponzorja glavnih rivalov in Pogačarjevega delodajalca. Na pripravljalnem taboru na višini je Remco od 10. maja in počasi stopnjuje intenzivnost treningov, šele junija se bo vrnil v dolino. V programu zaenkrat nima generalke za Tour, na eni od etapnih dirk junija pa ga bomo skoraj zagotovo videli.

Navdušenje Remca nad nogometom ni presenetljivo, preden se je odločil za kolesarstvo, je bil zelo nadarjen in obetaven nogometaš, tudi član Anderlechta in belgijske mladinske reprezentance. Igral je kot zadnji zvezni igralec, občasno tudi kot levi bočni nogometaš, soigralci pa so ga opisovali kot de facto kapetana na igrišču. Vodstvene sposobnosti je uspešno prenesel tudi v kolesarstvo, zdaj pa je pred velikim izzivom: nadarjeno, a včasih nekoliko nepovezano moštvo Red Bulla bo moral spremeniti v dobro naoljen stroj, če želi izzvati Pogačarja na poti do Pariza in rumene majice.