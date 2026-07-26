Tudi rekorderja Merckx in Indurain bosta Pogačarju gledala v hrbet

Ena etapna zmaga na dirki po Franciji spremeni življenje kolesarja, mu omogoči naslednjih nekaj profesionalnih pogodb in finančno eksistenco tudi po koncu kariere. Z eno rumeno majico v Parizu se tekmovalec zapiše med legende Toura, a to je za Tadeja Pogačarja že zdavnaj v vzvratnem ogledalu. Danes se bo na Elizejskih poljanah vpisal v elitni klub petkratnih zmagovalcev dirke po Franciji, ki bo dobil šele petega člana, najmlajšega doslej. Podiranje mejnikov in vpisi v knjige rekordov so za najboljšega kolesarja na svetu postali vsakdanji kot rekordni časi na vzponih, etapne zmage in ceremonije na najvišji stopnički zmagovalnega odra. Ob tokratnem mejniku pa tudi vselej prizemljeni Pogačar ne bo ostal ravnodušen, zdaj je na francoskem Touru nad njim le še nebo. Polemike o (ne)upravičenem ...