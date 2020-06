FOTO:Tudi Roglič se je priklonil Pogačarjevi eksploziji moči

Rudno Polje

Tadej Pogačar in Urška Žigart sta se skupaj veselila naslovov državnih prvakov v vožnji na kronometer. FOTO: Prijavim.se

Pogačar in Roglič nad 30 km/h

Da sta bila Tadej Pogačar in Primož Roglič razred zase, kaže tudi njuna povprečna hitrost. Edina sta na 15,7 km dolgi progi z 852 višinskimi metri presegla mejo 30 km/h. Pogačarjeva povprečna hitrost je znašala 30,22 km/h, Rogličeva pa 30,08. Tretjeuvrščeni Jan Polanc je dosegel povprečno hitrost 28,59 km/h. Rezultati, člani: 1. Pogačar (UAE) 31:10, 2. Roglič (Jumbo Visma) 0:09, 3. Polanc (UAE) 1:46, 4. Brajkovič (Adria Mobil) 1:53, 5. Pavlič (Meblojogi) 2:51; članice: 1. Žigart (Ale Btc Ljubljana) 40:44, 2. Pintarič (Pintatim) 3:10, 3. Bravec (Ale BTC Ljubljana) 5:03. Celotne rezultate si lahko ogledate tukaj

Menjavo vadili od srede

To je bil moj dan, je v cilju dejal Tadej Pogačar. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiffimages

Primož Roglič je prepričan, da je odločila moč in ne taktika menjave kolesa. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiffimages

Tadej Pogačar (v sredini) je bil na Pokljuki hitrejši od Primoža Rogliča (levo) in Jana Polanca. FOTO: Prijavim.se

- Ko je večina pričakovala, da bo na DP v cestni vožnji pod Krvavcem zmagal rekorder ciljnega vzpona, je bil močnejši. Ko so domala vsi pričakovali, da bo »Rogla« to zmago nadgradil še z naslovom prvaka v vožnji na kronometer, ga je na Pokljuki prehitel Pogačar … V obeh primerih pa je zmagalo slovensko kolesarstvo.Letošnji državni prvenstvi se bosta brez dvoma zapisali v zgodovino. Slovenija je kot prva prekinila koronski dirkaški post v Evropi in dvakrat gledala dvoboj 30-letnega vodilnega kolesarja na svetovni jakostni lestvici in njegovega 21-letnega velikega domačega izzivalca. Končni izid pa 1:1 v zmagah, ki bi bil tudi po sekundah stežka bolj izenačen. Roglič je bil v cilju na Ambrožu pod Krvavcem 10 sekund pred Pogačarjem, ki je včeraj zmagal s prednostjo 9 sekund. Zanj je bilo veselje tokrat sicer dvojno, v ženski konkurenci si je naslov slovenske prvakinje prikolesarila njegova srčna izbranka(Ale BTC Ljubljana).»Tokrat je bil moj dan, dobro sem se počutil že na štartu, na klancu sem dal vse od sebe, nič nisem kalkuliral. Do konca mi je uspelo zadržati prednost, zelo sem zadovoljen z razpletom,« je v cilju hladen kot brizganec razlagal Pogačar, čeprav je slovenska stroka domala soglasno napovedovala Rogličevo zmago. Nenazadnje kapetan ekipe Jumbo Visma, ki ga je tudi tokrat spremljal športni direktor, velja za enega najboljših kronometristov na svetu.Kje je prišlo do zasuka? Najbolj enostavna razlaga je v različnih taktikah, ki sta jih ubrala naša šampiona. Pogačar se je skupaj s športnim direktorjem pri ekipi UAEin sotekmovalcem, ki je končal na 3. mestu, odločil za štart iz Zgornjih Gorij z navadno specialko. Ta je bila primernejša za vožnjo v klanec (na 15,7 km dolgi preizkušnji so kolesarji premagali 852 višinskih metrov), v zadnjih šestih kilometrih, ko se cesta proti biatlonskemu centru na Pokljuki zravna, pa jo je zamenjal za posebno kolo za vožnjo na čas. Roglič je že začel na kronometrski »kozi« in v klanec že toliko zaostal, da tega na ravnini ni mogel nadoknaditi.»Za nameček se je pred štartom zadnjih petih tekmovalcev v Gorjah odprlo nebo. Pokazalo se je, da smo se glede menjave odločili prav. S cestnim kolesom je precej lažje po mokri cesti voziti v takšen naklon kot s kronometrskim kolesom. Menjave smo vadili od srede, ne vem, koliko sekund smo na menjavi izgubili na dirki, med treningi nam je najhitrejša menjava uspela z izgubo šestih ali sedmih sekund,« je Hauptman razkril, da so se pri UAE temeljito pripravili na »povratni dvoboj« z Rogličem, za katerega je bil Pogačar visoko motiviran.»Spremljal sem Tadeja, imel sem podatke, s kakšno močjo vrti pedala v klanec, in bil začuden. Vendar sem se prepustil njegovi presoji. Zdelo se mi je, da je začel prehitro, vendar če si v formi, greš lahko malo prek sebe in izpelješ dirko uspešno do konca,« je še povedal Hauptman.Da je odločila kolesarska moč, se strinja tudi Roglič. »Čestitke Tadeju, bil je najmočnejši, zasluženo je zmagal. Sekunde sem puščal po vsej progi, nisem se počutil najbolje, vračanje v tekmovalni ritem je zahtevno. Je odločila menjava kolesa? Po vojni je lahko razglabljati, dejstvo je, da bi se razpletlo v moj prid, če bi bil močnejši in bi malo bolje pritiskal na pedala,« je dejal Roglič, ki je za razliko od več kot tisoč ljubiteljev kolesarstva ob progi in v cilju vedel, kaj se dogaja v boju za naslov prvaka. Dobival je podatke o Pogačarjevi prednosti.»V drugem delu sem vedel, koliko sem zadaj, zaostanek se je gibal med 10 in 15 sekundami, vsaka sekunda, ki sem jo moral nadoknaditi, je bila preveč, nisem imel potrebnega presežka moči,« je še povedal Roglič, ki bo, tako kot drugi naši profesionalci, z dobrimi podatki o trenutni pripravljenosti začel lov za formo na dirkah svetovne serije, ki se bodo začele 1. avgusta.