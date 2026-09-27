Tudi Roglič v odprti lov na Pogačarjevo krono

Samo slovaški šampion Peter Sagan je doslej trikrat zapored osvojil naslov cestnega svetovnega prvaka (2015–2017) in pri tem bo ostalo vsaj še nekaj let. Njegov podvig bi lahko v Montrealu ponovil Tadej Pogačar, prvak iz Züricha 2024 in Kigalija 2025, ki mu je načrte prekrižal zlom ključnice in vratnega vretenca pri padcu v 8. etapi Vuelte. Zato bomo danes v Montrealu spremljali odprti lov na njegovo krono, v katerem bo prvi slovenski adut Primož Roglič.

Brez Pogija so pričakovanja v slovenski vrsti pred 273-kilometrsko preizkušnjo s 3800 višinskimi metri precej manjša, a profesionalcem je lahko v vzpodbudo nastop mladincev in mlajših članov.