Danes tudi Roglič začenja s tekmovalno sezono

Dirka dveh morij se letos začenja z ravninsko posamično vožnjo na čas. Primož Roglič je tudi letos favorit številka ena za zmago. Na tej dirki je zmagal že dvakrat. Z zanimanjem čakamo, kako je pripravljen za letošnjo sezono.



S spremljanjem v živo začnemo ob 14. uri



Skupno bodo kolesarji prevozili skoraj 1.200 kilometrov in premagali 15.550 višinskih metrov. Čeprav letos ni izrazite prave gorske etape, razgibane trase ponujajo dovolj zahtevnih odsekov, kjer lahko odločajo najboljši hribolazci. Tradicionalno se dirka začne z ravninskim posamičnim kronometrom ob obali Tirenskega morja.

Na startu dirke sta le dva Slovenca, poleg Primoža Rogliča je na startu še Jan Tratnik.

Etape dirke Tirreno–Adriatico 2026

1. etapa - ravninski kronometer ob morju

Uvodna etapa je posamični kronometer, dolg 11,5 kilometra. Trasa je praktično povsem ravna, saj kolesarji premagajo le osem višinskih metrov. Tekmovalci se po popolnoma ravni cesti podajo ob obali Tirenskega morja, na trasi v obliki vožnje tja in nazaj.

2. etapa - razgiban zaključek

Po ravninskem uvodu se trasa v zadnjih 75 kilometrih precej razgiba. Zadnji kilometer vodi v cilj po 8-odstotnem klancu, kar odpira možnosti za eksplozivne kolesarje. Etapa je dolga 206 kilometrov in prinaša 2300 višinskih metrov.

3. etapa - najdaljši dan za sprinterje

Z 225 kilometri je to najdaljša etapa letošnje dirke. Na njej je 1.850 višinskih metrov, ki so razporejeni dokaj enakomerno, zato bi lahko na koncu prišli do izraza tudi specialisti za sprint.

4. etapa - razgiban teren in napet zaključek

Prva polovica etape vključuje dva daljša vzpona, v drugi polovici sledijo še štirje krajši klanci. Skupno 210 kilometrov in 2500 višinskih metrov obetajo zanimiv razplet. Zaključek zaznamuje 1,6 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 8,4 odstotka, nato pa sledi spust in še 10 kilometrov ravnine do cilja.

5. etapa - Tappa dei Muri, mini različica klasike

Peta etapa, znana kot Tappa dei Muri, je nekakšna pomanjšana različica slovite klasike Liege–Bastogne–Liege. Na 186 kilometrih je kar 3900 višinskih metrov, cesta pa ves dan neusmiljeno niha gor in dol. Zadnji vzpon - 4,2 kilometra s povprečnim naklonom 6,2 odstotka - se konča le dva kilometra pred ciljem.

6. etapa - kraljica razgibanega terena

Šesta etapa ponuja skoraj dve dirki v eni. Prvo polovico zaznamuje dolg vzpon, drugo pa zahteven krožni razgiban teren. Kolesarji bodo na 189 kilometrih premagali 3900 višinskih metrov, odločilni pa bi lahko bil ciljni vzpon, 3,2 kilometra s povprečnim naklonom 8,9 odstotka.

7. etapa - sprinterski zaključek ob Jadranu

Zadnja etapa je dolga 143 kilometrov in ima le 1.100 višinskih metrov, zato velja za sprinterski raj. Cilj je tradicionalno v obmorskem mestu San Benedetto del Tronto, kjer je zadnji dve izvedbi dobil italijanski sprinter Jonathan Milan.