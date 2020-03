Tudi Rogličeva ekipa odpovedala štart na dirki Pariz–Nica

Ljubljana

- Preplah zaradi širjenja koronavirusa je povsem sfižil načrte poklicnih kolesarjev in prirediteljev dirk. Potem ko jezaradi pozitivnih primerov v karavani ostal v karanteni v Združenih arabskih emiratih in se je njegova ekipa UAE odločila, da ne bo nastopila na nobeni od naslednjih dirk svetovne serije, se je za enako potezo odločila ekipaJumbo Visma.Vodstvo nizozemske zasedbe je sporočilo, da ne želi tvegati z nastopom na dirki Pariz–Nica, ki se bo začela v nedeljo in na kateri bi moral slovenski zvezdnik prvič štartati v letu 2020. Kdaj ga bomo prvič videli na dirkah, ni jasno, saj so prireditelji že odpovedali marčevske dirke v Italiji Strade Bianche, Tirreno–Adriatico in Milano–Sanremo, ki naj bi jih priredili kasneje, ko naj bi razmere to dovoljevale.Številne ekipe iz svetovne serije so se sicer do konca meseca povsem umaknile iz tekmovalnega pogona.