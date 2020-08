Tudi uradno Matej Mohorič na Tour

Pariz - Slovenski kolesar Matej Mohorič bo nastopil na letošnji dirki po Franciji, so sporočili iz ekipe Bahrain – McLaren. Ne bo pa Britanca Marka Cavendisha. Ekipa je postavo za francosko pentljo sestavila tako, da bodo vsi v pomoč Špancu Mikelu Landi, ki se bo potegoval za skupno zmago. Leta 2017 je bil skupno četrti.



Landa bo tako imel ob sebi kar nekaj »hribolazcev« in tudi raznolikega italijanskega sprinterja Sonnyja Colbrellija. V ekipi prav tako ne bo Belgijca Dylana Teunsa, ki naj bi imel težave s hrbtom. Ekipo na dirki po Franciji bodo sicer sestavljali Landa, Španec Pello Bilbao, Italijana Damiano Caruso in Colbrelli, Avstrijec Marco Haller, Mohorič, Nizozemec Wout Poels in Španec Rafa Valls.