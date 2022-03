Tudi z ukano ugnala Tadeja Pogačarja

Analiza specializiranega kolesarskega portala cyclingnews.com je razkrila, da sta na ponedeljkovem kronometru dirke od Tirenskega do Jadranskega morja najhitrejša tekmovalca Filippo Ganna in Remco Evenepoel slovenskega asa Tadeja Pogačarja premagala tudi z ukano, ki sicer ni prepovedana, ampak prinaša rahlo prednost.

V samostojni vožnji na čas moštveni avtomobil namreč za njima ni vozil le z enim rezervnim kolesom, temveč je bila na njuni strehi obilica koles. Isto ukano so uporabili še nekateri kolesarji, Pogačarjeva ekipa UAE Emirates pa ne. To novost je ekipi Ineosa predlagal njen novi član, strokovnjak za letalstvo Dan Bigham, Ganna pa jo je na kronometrih uporabljal vse od zadnje lanske etape Gira.

»Vsak predmet, ki se premika po zraku, potiska zrak s seboj. Razporeditev tlaka okoli predmeta, v tem primeru okoli avtomobila, vodi do tega, da se zrak neposredno pred njim rahlo potisne naprej. Avtomobili, ki sledijo kolesarjem, ustvarjajo tlačna polja, z območjem visokega tlaka spredaj in območjem nizkega tlaka zadaj. Razlika med obema je tisto, kar ustvarja upor. To pomeni, da bo večje vozilo zadaj ali vozilo za kolesarjem dejansko potiskalo zrak naprej in bo hitrost zračnega toka okoli kolesarja manjša,« je za cyclingnews.com razložil Richard Kelso, avstralski strokovnjak iz mehanike tekočin, aerodinamike in športnega inženiringa, ki sodeluje za avstralsko reprezentanco za dirke na stezi, v kolesarstvu pa je znan po oblikovanju posebne aerodinamične čelade.

»To je sicer majhna prednost, vendar dovolj velika, da se naredi razlika. Odvisno je tudi od tega, kako daleč je kolesar pred avtomobilom. Maksimalni učinek je tik pred avtomobilom, kjer se zrak v bistvu giblje skupaj z njim, najmanjši učinek pa je na neskončni razdalji pred avtomobilom. Deset metrov naprej je zelo majhen ugoden veter, ki se premika s kolesarjem, vendar je še vedno dovolj za zmanjšanje upora,« je še dejal Kelso, ki meni, da sta kolesarja pred Pogačarjem zaradi tega pridobila kakšno sekundo, kar pa ne bi spremenilo vrstnega reda.

Nekatere ekipe so napovedale, da bo njihove kolesarje v naslednjih kronometrih spremljal kar avtobus.