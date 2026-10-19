Pogačarjevi Emirati že četrto leto zapored najboljši na svetu

Kolesarsko moštvo UAE Team Emirates-XRG je še četrto leto zapored končalo sezono na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Zasedba slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja je v letu 2026 zbrala 78 zmag in znova potrdila prevlado v svetovnem kolesarstvu, čeprav ni ponovila lanskega rekordnega izkupička 97 zmag.

»Izjemno ponosni smo, da smo že četrto leto zapored najboljša ekipa svetovne serije. To je dokaz neizmerne predanosti naših kolesarjev, moči ekipnega sodelovanja in trdega dela vseh, ki skrbijo za uspehe v ozadju,« so ob novem priznanju zapisali pri emiratskem moštvu.

Največji delež k uspehom je prispeval Pogačar, ki je sezono sklenil z 22 zmagami. Med drugim je še petič osvojil dirko po Franciji, na kateri je dobil tudi pet etap, uspešen pa je bil še na dirkah Strade Bianche in po Romandiji. Po številu zmag mu je sledil Mehičan Isaac del Toro, ki jih je zbral 12, med drugim je slavil na dirkah po Združenih arabskih emiratih in Avstraliji. Med vidnejšimi posamezniki je bil tudi Brandon McNulty, ki je zmagal na zaključni dirki po Benečiji, postal pa je tudi svetovni prvak.

Pomembno vlogo pri uspehih ekipe sta imela tudi druga dva slovenska predstavnika. Domen Novak je bil predvsem na zahtevnih gorskih etapah eden ključnih Pogačarjevih pomočnikov, septembra pa je sodelovanje z Emirati podaljšal do konca leta 2029. V strokovnem štabu je kot športni direktor deloval Andrej Hauptman, ki že vrsto let sodeluje s slovenskim šampionom.

Emiratska zasedba je tako še enkrat dokazala, da njena moč ni odvisna zgolj od Pogačarja, temveč tudi od izjemne širine moštva. Čeprav je ostala pod lanskim rekordom po številu zmag, je bila skozi celotno sezono konkurenčna na največjih etapnih dirkah in enodnevnih klasikah.