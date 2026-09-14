UAE in Pogačar: kako zmagovati kljub 18 zlomom, virusom in kamnom

V sezoni, v kateri je ekipa UAE štela že 18 zlomov med 30 kolesarji in vseeno zbrala 73 zmag, je vprašanje, kako dolgo lahko ena ekipa in en človek kljubujeta fiziki, naključju in utrujenosti, več kot le športna zanimivost – je učbenik sodobnega vrhunskega športa. V zadnjih dneh se vse vrti okoli padca Tadeja Pogačarja na Vuelti, ki si je zlomil ključnico in vretence, toda predvsem razbil scenarij skoraj popolne sezone, v kateri je v 45 tekmovalnih dneh zbral 22 zmag in peti Tour.

V ekskluzivnem intervjuju za Delo nam je športni direktor UAE Matxin Joxean Fernandez razkril, kako ekipa sploh funkcionira, ko ji v nekaj tednih odpadejo vodja in pol vodstva, kako načrtujejo koledar med virusi, operacijami in novimi dirkami, ter zakaj verjame, da Pogačar ostaja dolgoročni vodja, ne le najboljši kolesar. A ostaja odprto vprašanje: koliko tveganja še prenese telo, preden ga taktika začne morati ščititi pred ambicijo. Seveda gre za ...