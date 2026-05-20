Emirati odkrili zadnji košček v Pogačarjevi sestavljanki za Tour

Kronometer na Giru je minil brez presenetljivega zmagovalca, odlično dirko je s prvim mestom kronal domači šampion Filippo Ganna, ki je 42 kilometrov dolgo traso v Toskani premagal s povprečno hitrostjo 54,9 km/h in z veliko prednostjo ugnal Thymena Arensmana. Kronometer je bil pomemben tudi za Tadeja Pogačarja, čeprav je daleč od Italije.

»Tako razburjen sem bil, da še ob 5. uri zjutraj nisem mogel zaspati, adrenalin mi je tekel po telesu,« je zapisal Ganna po veliki zmagi, s katero je izpolnil cilj na letošnjem Giru. Hiter kronometer je deloma zaznamoval tudi veter, nekaj favoritov ni bilo zadovoljnih z izkupičkom, izkazalo pa se je, da je bila vožnja na čas pomembna tudi v luči letošnje dirke po Franciji.

Kolesarji ekipe UAE Emirates so dirkali z novimi čeladami proizvajalca MET, ki so se pridružile vrsti čelad konkurentov, ki izstopajo s svojo nenavadno obliko. V primerjavi s čelado, ki jo je Pogačar nosil na dirki po Romandiji, je novi model čelade veliko širši in po zagotovilih proizvajalcev bolj aerodinamičen, saj omogoča nemoten pretok zraka prek čelade in ramen po hrbtu in bokih kolesarja, brez vrtincev, ki občasno nastanejo. Zanimivo pa so vsi kolesarji Emiratov na Giru dirkali s starim modelom kolesa za vožnjo na čas, očitno je novega Colnago zaenkrat pripravil le za svetovnega prvaka.

Mikkel Bjerg je preizkusil nov dizajn čelade. Stranski del je širši, drugačen je tudi vizir. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Čelada bo zadnji košček v Pogačarjevi sestavljanki za Tour, v Romandiji je že dirkal z novim Colnagovim modelom za kronometer. V teh dneh je sicer slovenski šampion v Sierri Nevadi, kjer opravlja višinske priprave. »Tadej je povsem osredotočen, je že v pravem fokusu za Tour,« je potrdil Joxean Fernandez Matxin. Španski športni direktor ni želel potrditi ali ovreči, če si je Pogi ogledal tudi traso predzadnje etape letošnje Vuelte, ki bo potekala v bližini.

Glede na natrpan urnik s svetovnim in nato še evropskim prvenstvom na domačih tleh ostaja veliko vprašanje, če se bo Pogačar že letos odločil za naskok na zmago na Vuelti, bolj verjetno je, da bo ta izziv prihranil za eno od prihajajočih sezon.