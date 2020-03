Ulissi postal oče na daljavo, karantena do 14. marca

Ljubljana



Šest ali dvanjast okuženih?

- Slovenski kolesarbo zaradi karantene, v kateri se je znašel, potem ko so v karavani dirke po Združenih arabskih emiratih odkrili primere koronavirusa, izpustil dirko Pariz–Nica, ki se bi začela v nedeljo. Njegov italijanski moštveni kolega pri ekipi UAE Emiratesje zaradi »pripora« v hotelu Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island, ki bo, kot kaže, trajal do sobote, 14. t. m., zamudil mnogo več. Med njegovo prisilno odsotnostjo mu je žena Arianna povila drugorojenko Anno.»Dobrodošla, Anna!!! Porod je potekal brez težav, obe se počutita odlično!! Komaj čakam, da bom objel vse svoje ženske, Arianno, Lio in Anno!!« je čivknil lanski zmagovalec dirke po Sloveniji, ki je skupaj s Pogačarjem in drugimi člani ekipe UAE v karanteni že od minulega četrtka, ko so pri dveh italijanskih spremljevalcih dirke potrdili okužbo s koronavirusom.Odtlej so testirali 612 ljudi, povezanih z dirko. Do nedelje so 542, katerih testi so bili brez dvoma negativni, dovolili odhod (tudi slovenskemu kolesarju ekipe Mitchelton Scott), v hotelski karanteni pa je ostalo 70 oseb.Poleg članov Pogačarjeve ekipe še rusko moštvo Gazprom-RusVelo ter francoski zasedbi Cofidis in Groupama-FDJ. Njihovo kalvarijo pozorno spremlja ves kolesarski svet, informacije o njih pa so sila skope. Vse, ki so še v karanteni, so testirali že dvakrat, nekatere tudi trikrat, včeraj pa je ministrstvo za zdravje ZAE sporočilo, da so odkrili šest novih primerov koronavirusa pri po dveh italijanskih in ruskih državljanih ter po enem nemškem in kolumbijskem. Danes je sicer italijanski časnik Gazzetta dello Sport poročal, da je okuženih že 12 oseb (od tega štirje kolesarji), šest italijanskih državljanov, štirje ruski ter po en nemški in kolumbijski.Danes so pristojni kolesarje obvestili, da bodo tam do sobote, 14. t. m. Tako so sporočili iz ekip Cofidis in Groupama-FDJ, čeprav še ni uradne potrditve, to bržkone velja tudi za Gazprom-RusVelo in UAE.