Pogi snuje odločilni napad, Rogla ga čaka

Pariz

Ogrevanje za kraljevsko etapo

Pogačar si je praktično zagotovil belo majico, a rad bi rumeno. FOTO: Christophe Ena/AFP

Zatišje pred viharjem

Pogačar in Roglič dominirata na Touru. FOTO: Sebastien Nogier/AFP

- Slovenski status quo na kolesarski dirki po Franciji se nadaljuje.inv skupnem seštevku v boju za prestižno rumeno majico še naprej loči 40 sekund. Enaindvajsetletni Pogačar je želel ta zaostanek zmanjšati, a mu v zaključku 16. etape ni uspelo odščipniti sekunde ali dveh devet let starejšemu rojaku.»Želel sem ukrasti nekaj sekund, ampak teren za to ni bil pravšnji. Danes nisem imel ravno ‘supereksplozivnih‘ nog," je po etapi za organizatorje Toura priznal mladi kolesar UAE Team Emirates. Priložnost za nove napade bo iskal v 17., kraljevski etapi do zahtevnega prelaza Loze na 2304 metrih nadmorske višine.»Vseeno je bilo to dobro ogrevanje za kraljevsko etapo. Menim, da smo si vsi pred začetkom dirke ogledali ta prelaz. Gre za enega najtežjih vzponov, ki sem ga kdajkoli prekolesaril,« o vzponu zunaj kategorije pravi 21-letnik. »Na njem se lahko sam ‘ubiješ‘, če napadeš prehitro. Posledično trpiš vse do ciljne črte. Sprva bom malo pogledal, kako se na vzponu počutijo drugi, potem pa bomo videli, kdo ima za ta vzpon močne noge in kdo ne,« je še dodal Pogačar, ki verjame, da bo zadnji, 21,5 kilometra dolg vzpon naredil večje razlike med najboljšimi.»Upam, da še imam še kaj moči v nogah,« je za organizatorje Toura zaključil lastnik bele majice najboljšega mladega kolesarja.Mož z rumeno majico je moral danes nekoliko nepričakovano v zaključku paziti na mlajšega rojaka. Vseeno je Roglič priznal, da je ogrevanje uspelo. »Za nami je dober dan, četudi je bil tempo v začetku zares hiter. Na koncu sem moral biti osredotočen na ostale, saj je bil ritem znova visok. Na Touru so ostali le težki dnevi, ampak z ekipo smo pripravljeni,« je dejal Roglič.Znova je pohvalil svoje moštvene kolege, ki so imeli tokrat bolj miren dan. Že v sredo bo drugače. »Veselim se jutrišnje etape. To bo vrhunec Toura, gre za kraljevsko etapo z zelo zahtevnimi zadnjimi kilometri. Te kraje poznam, saj nismo daleč od Courchevela, ki ga poznam še iz časov, ko sem se ukvarjal s smučarskimi skoki,« je še dodal Roglič.Tokrat za razliko od prve športne kariere ne bo šlo po hribu navzdol, ampak navzgor. Vseeno 30-letni Kisovčan upa, da ima dovolj moči za skok navzgor po hribu. »Dali bomo vse od sebe,« je v svojem slogu za spletno stran Toura zaključil Roglič.Druga alpska etapa od Grenobla do vrha prelaza Loze se bo začela v sredo ob 12.30, ob povprečni hitrosti okoli 35 km/h pa bodo favoriti v cilj prišli nekaj pred 17.30.