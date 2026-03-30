Uroš Murn: Nihče ni zavrnil povabila na evropsko prvenstvo

Še pol leta Slovenijo loči od kolesarskega evropskega prvenstva, ki ga bo gostila od 2. do 7. oktobra. KZS uradno še ni potrdila trase, a je evropski krovni organizaciji minuli teden »ušel« podatek, da bo štart cestne dirke v Ljubljani, cilj vseh preizkušenj pa bo v Šenčurju. A o zmagovalcu ne bo odločala proga, temveč kolesarji, ki bodo nastopili na njej. Slovenski selektor Uroš Murn bo imel na voljo močno osmerico, ki bo s Tadejem Pogačarjem lovila drugi zaporedni naslov prvaka.

»Na voljo je osem mest oziroma Tadej in še sedem kolesarjev. Okvirno imam zasedbo že v mislih, a o njej še ne bi govoril. Počakajmo, da bo razvidno, kdo je letos v najboljši formi in kdo si res želi nastopa. Povabila sicer ni zavrnil nihče,« je o sestavljanju izbrane vrste povedal Murn.