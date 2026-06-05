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Kolesarstvo

Urška Žigart uspešno čez ravninske etape, zdaj jo čaka sloviti Finestre

Slovenska kolesarka je vse ravninske etape letošnjega Gira rutinirano končala v glavnini in bo na jutrišnji kraljevski etapi Gira branila rezultat med deset.
Urška Žigart dosega rezultate, ki so bili za slovensko žensko kolesarstvo še nedolgo nazaj praktično nedosegljivi. FOTO: Elias Rom/AFP
Galerija
Urška Žigart dosega rezultate, ki so bili za slovensko žensko kolesarstvo še nedolgo nazaj praktično nedosegljivi. FOTO: Elias Rom/AFP
Matic Rupnik
5. 6. 2026 | 18:53
3:58
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Na sedmi etapi 37. dirke po Italiji za dekleta je po uspešnem pobegu zmagala Francozinja Célia Gery (FDJ-Suez). Slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance Soudal) je tudi tokrat varno prečkala ciljno črto in pred jutrišnjo zahtevno gorsko etapo ostaja v boju za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, kjer trenutno zaseda deseto mesto.

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Urška Žigart do uspeha kariere: Podcenjevala sem najbolj strme dele vzpona

Na vzponu na Pietragavino, ki se je končal 25 kilometrov pred ciljem, ni bilo resnejših napadov. V ospredju misli večine favoritinj je bila očitno že jutrišnja kraljevska etapa, zato se je dolgo zdelo, da bo o zmagovalki odločal sprint večje skupine. Že pred zaključkom je edinem vzponu dneva stik z glavnino izgubila ena najhitrejših sprinterk v karavani, Nizozemka Charlotte Kool (Fenix-Premier-Tech).

Etapo je zaznamoval tudi padec vodilne v skupnem seštevku Anne van der Breggen (SD Worx-Protime), na tleh se je znašla še Marlen Reusser (Movistar). Čeprav je Van der Breggnova po padcu nekaj časa obsedela ob cesti, sta se obe kolesarki vrnili v glavnino in brez vsaj na videz večjih posledic zaključili etapo.

Na spustu sta v zadnjih dvajsetih kilometrih nato napadli Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) in Lucinda Brand (Lidl-Trek), ki sta ujeli skupino petih ubežnic. V ospredju se je oblikovala močna skupina, v kateri je Longo Borghinijeva imela podporo klubske kolegice Silvie Persico, zato je sodelovanje učinkovito potekalo vse do zaključka.

V šprintu za etapno zmago je prva začela Brandova, vendar je bila najmočnejša 21-letna Geryjeva. Francozinja, ki velja za odlično šprinterko, je v zadnjih metrih prehitela tekmice in prišla do največje zmage v svoji dosedanji karieri. Med kandidatkami za visoko skupno uvrstitev ni prišlo do večjih razlik, nekaj sekund pa je v primerjavi z glavnimi tekmicami pridobila Longo Borghinijeva.

Urška je med deset, a želi si višje

Urška Žigart je po sedmih etapah na desetem mestu, za vodilno zaostaja 3 minute in 26 sekund. Odlično je nastopila predvsem na torkovem gorskem kronometru, kjer je bila na odličnem devetem mestu, celoten zaključni vzpon pa je, v slogu svojega zaročenca na zadnjem dejanju dirke po Franciji 2020, odvozila brez radijske povezave s klubskim avtomobilom. 

Zahteven gorski profil na peklenskem Finestreju (18,4 km, 9,2 %, zadnjih 7,5 kilometra poteka po makadamski podlagi) bi lahko ustrezal njenim sposobnostim, zato bo skušala izboljšati svojo uvrstitev med najboljšo deseterico, čeprav je na ženski večdnevni dirki z najdaljšo zgodovino že rezultat med 10 izjemen uspeh. 

V ospredju skupnega seštevka pa se obeta še neposreden obračun za rožnato majico. Demi Vollering (FDJ-Suez) bo na Finestreju napadla vodilno Anno van der Breggen, ki ima pred nekdanjo klubsko kolegico natanko minuto prednosti – jutrišnja etapa bo tako skoraj zagotovo odločila zmagovalko letošnje dirke po Italiji za dekleta, čeprav tudi zadnja etapa s ciljem v Saluzzu ne bo prav enostavna. 

Vzpon, ki je že sestavil nekaj dramskih trikotnikov

V soboto kolesarke čaka odločilna etapa s slovitim prelazom Finestre in ciljem v Sestrieru. Dejanska preslikava etape, ki je na Giru izvedena že štirikrat, dvakrat pa je bil vzpon Finestre prizorišče velikega preobrata v samem zaključku dirke: leta 2018 je Chris Froome strl Simona Yatesa in prvič na svoji športni poti osvojil rožnato pentljo, kar nekoliko pravljično pa je lani prav Yates taktično premagal Isaaca del Tora in Richarda Carapaza ter vendarle potrdil skupno zmago na Giru. 

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