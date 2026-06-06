Urška Žigart tudi na slovitem prelazu med najboljšimi

Legendarni prelaz Finestre je tudi na letošnji dirki po Italiji za kolesarke upravičil svoj sloves enega najzahtevnejših in najbolj nepredvidljivih vzponov. Kraljevsko etapo so organizatorji zaradi nevarnosti snežnih plazov tik pod vrhom občutno skrajšali, kar je dodatno zaznamovalo razplet dneva. Med najboljšimi se je znova znašla tudi Urška Žigart (AG Insurance-Soudal), ki je z 11. mestom v etapi skupno napredovala na deveto mesto.

Že na začetku odločilnega vzpona je zaostala Švicarka Marlen Reusser (Movistar), ena izmed glavnih favoritinj dirke. V ozadju se je medtem stopnjevala negotovost glede razmer na Finestreju, saj naj bi manjši snežni plaz oviral prehod na najvišjem delu prelaza, ki leži na skoraj 2200 metrih nadmorske višine.

Z vsakim kilometrom vzpona se je skupina favoritinj manjšala. Žigartova je dolgo vztrajala v družbi najboljših, nato pa približno osem kilometrov pod vrhom odpadla. Kolesarke so šele takrat izvedele, da bodo zaradi varnostnih razlogov cilj prestavili kilometer pod vrh prelaza. Sprememba je povzročila precej negotovosti, saj so bile informacije posredovane zelo pozno.

Za etapno zmago so se nato pomerile Antonia Niedermaier (Canyon Sram), Isabella Holmgren (Lidl-Trek), Demi Vollering (FDJ-Suez) in vodilna v skupnem seštevku Anna van der Breggen (SD Worx). Slednja je tudi tokrat delovala povsem zanesljivo, vendar je bila v zaključnem sprintu najmočnejša njena rojakinja Volleringova, ki je slavila prestižno zmago na enem najtežjih dni letošnjega Gira.

Urška Žigart je ciljno črto prečkala kot enajsta, a je v generalni razvrstitvi prehitela Monico Trinca-Colonel (Liv Alula Jayco) ter tako napredovala na skupno deveto mesto. Van der Breggnova ima medtem še petdeset sekund naskoka pred Demi Vollering, tretja Niedemaierjeva zaostaja 1:20. Tudi jutrišnja zadnja etapa dirke ponuja možnosti za spremembe v skupnem seštevku, zato boj za najvišja mesta še ni končan.