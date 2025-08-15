Škandal v Romandiji, diskvalifikacija grozila tudi Urški Žigart

Z gorskim prologom se danes začenja ženska kolesarska dirka po Romandiji, ena najprestižnejših večdnevnih dirk v koledarju svetovne serije. A že pred samim štartom so organizatorji poskrbeli za presenečenje, saj so diskvalificirali štiri močne ekipe s prvimi favoritkami. Ogrožen je bil tudi nastop Urške Žigart, a je njena ekipa naposled lahko startala.

Priznani kolesarski novinar Daniel Benson poroča, da je bilo pred prologom (krajšim kronometrom na prvi dan večdnevne dirke) pred diskvalifikacijo kar šest ekip. Kot glavni razlog so navedli nesoglasje z Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI) in njihovim novim pravilom glede uporabe sistema za sledenje kolesark na dirkah.

»Trenutno bo šest ekip, Lidl-Trek, Canyon SRAM, EF Education-Oatly, AG Insurance Soudal, Visma-Lease a Bike in Team Picnic PostNL, tehnično diskvalificiranih iz dirke pred začetkom zaradi nesoglasja z UCI glede novih pravil o uporabi sistemov za sledenje kolesarjev med dirko,« je zapisal Benson, ki je omenil tudi ekipo AG Insurance-Soudal, za katero dirka Urška Žigart.

{twitter}