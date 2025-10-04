  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Urška Žigart izpolnila cilj, za tiho željo ni veliko zmanjkalo

    Nova evropska prvakinja na cesti je postala Nizozemka Demi Vollering, Urška Žigart je v Valencu končala tik za deseterico.
    FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
    Galerija
    FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
    N. Gr.
    4. 10. 2025 | 17:42
    4. 10. 2025 | 18:06
    1:39
    A+A-

    Na evropskem prvenstvu v Franciji so prevladovale Nizozemke, Demi Vollering je upravičila status prve favoritinje in z več kot minuto prednosti slavila pred Kasio Niewiadomo, Anna van der Breggen je nizozemski uspeh dopolnila z bronastim odličjem.

    image_alt
    Na priljubljeni San Luci so se Primožu Rogliču noge dobro vrtele

    Na dirki sta nastopili tudi dve Slovenki, veteranka Eugenia Bujak je bila na svoji zadnji dirki v slovenskem dresu v vlogi pomočnice Urški Žigart, ki je želela izboljšati doslej najboljšo slovensko uvrstitev na EP (13.), ki jo je imela v lasti prav Bujakova.

    Na zelo selektivni progi v Franciji je trenutno najboljši slovenski kolesarki to tudi uspelo, zavihtela se je na enajsto mesto. Tiha želja Žigartove je bila prva deseterica in za to ji ni veliko zmanjkalo, tudi na EP pa je Žigartova potrdila, da je v tej sezoni naredila korak naprej in je bližje eliti.

    Demi Vollering je nova evropska prvakinja. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Demi Vollering je nova evropska prvakinja. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

    Da je proga res težka, pričajo tudi zaostanki: deveta Cedrine Kerbaol je zaostala več kot štiri minute in pol, Žigartova dobrih pet minut in pol, dirko pa je končalo le 37 kolesark, zadnje tri so zaostale dobrih 12 minut. Težka dirka je dobra napoved tudi za nedeljo, ko bo konkurenco skušal streti Tadej Pogačar.

