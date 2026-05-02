Urška Žigart kot kapetanka na dirki, ki je Tadej Pogačar še ni osvojil

Ne le kolesarji, še prej bodo s prvo veliko večdnevno dirko začele kolesarke. Pričenja se namreč dirka po Španiji za dekleta, kjer bo na štartni listi nekaj najmočnejših kolesark na svetu, visoka pričakovanja pa ima na sedemdnevni dirki tudi edina Slovenka na štartu Urška Žigart.

Etape bodo vse prej kot enostavne, večina jih bo precej razgibanih, zadnji dve pa se končata na zaključnem vzponu. Glavni vrhunec dirke je legendarni vzpon na Angliru (12,1 km, 10,3 %), najtežji španski vzpon, ki je v kolesarstvu že spisal ogromno lepih zgodb, letos pa se tja prvič podajajo tudi dekleta. Ta bi lahko ustrezal lahkim specialistkam za vzpone, med katere spada tudi Urška Žigart, ki bo skupaj z Južnoafričanko Ashleigh Moolman-Pasio kapetanka ekipe AG Insurance-Soudal.

Prvo ime na štartu je aktualna zmagovalka dirke po Franciji Pauline Ferrand-Prévot, ki ji bo v dresu Visme-Lease a Bike pomagala tudi najboljša kolesarka v zgodovini Marianne Vos. Visoka pričakovanja ima nekdanja zmagovalka Toura Katarzyna Niewiadoma z močno ekipo Canyon Sram, omeniti pa gre tudi Lotte Kopecky in Anno van der Breggen iz SD Worx-Protime, ki pa se verjetno na Angliruju ne bosta znašli najbolje.

Nizozemska zvezdnica in vzornica številnih mladih kolesark Demi Vollering je dirko dobila dvakrat, letos se bo raje osredotočila na italijansko dirko.

Pri ekipi UAE Team ADQ bodo vse upe stavili na izkušeno Mavi García in mlado Paulo Blasi, omeniti pa gre še Gaio Realini (Lidl Trek) ter Cédrine Kerbaol (EF Education EasyPost). Manjkala bo dvakratna zaporedna zmagovalka Demi Vollering (FDJ-Suez), ki se po naporni in izjemno trofejni pomladi zdaj osredotoča na dirko po Italiji, ki se bo začela 30. maja, glavni cilj sezone pa ostaja dirka po Franciji.

»Dirka bo težka – kot ponavadi ne bo nič ravnine, vselej se bo šlo gor ali dol. Zadnja dva dneva sta sploh zelo zahtevna in bosta močno spremenila skupni seštevek. Tu smo z željo po dobrem skupnem rezultatu za Urško Žigart, a vseeno bi se radi borili tudi za kakšno etapno zmago,« je slovenske navijače motiviral športni direktor belgijske ekipe Fien Delbaere. Za našo odlično kolesarko bi bil uspeh končni rezultat med prvo deseterico, Žigartova pa se zagotovo najbolj veseli prav vzpona na Angliru.