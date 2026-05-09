Urška Žigart na legendarnem vzponu na Vuelti do velikega uspeha

Najboljša slovenska cestna kolesarka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je na dirki po Španiji za dekleta na zadnji etapi s ciljem na legendarnem ter izjemno zahtevnem Angliruju dirkala izvrstno in končala na sedmem mestu. Skupne zmage se veseli Paula Blasi (UAE Team ADQ), Žigartova pa je bila dolgo časa v boju za četrto mesto, naposled pa je končala kot šesta.

Na najtežjem španskem vzponu, kjer je leta 2023 zmago na Vuelti dosegel tudi Primož Roglič, je naša kolesarka premagala tudi nekdanji zmagovalki dirke po Franciji Katarzyno Niewiadomo (Canyon Sram) in Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike) ter se je v skupnem seštevku prebila na izjemno šesto mesto, le za nekaj sekund pa je zgrešila četrto.

Na zadnjem vzponu smo videli ogromne razlike med kolesarkami, rdečo majico pa je izgubila ena izmed najboljših tekmovalk vseh časov Anna van der Breggen (AD Worx-Protime). Do največjega uspeha v karieri je s skupno zmago prišla Paula Blasi iz ekipe UAE ADQ, etapne zmage pa se je razveselila Petra Stiasny (Human Powered Health).

Tudi Žigartova, ki je v prvih treh dneh dvakrat padla, a se je odlično vrnila nazaj, je odpadla že sedem kilometrov pred ciljem. Nato je dolgo časa iz ozadja dobro držala stik z vodilnimi in ko so tudi najboljše kolesarke zašle v težave, jih je naša zvezdnica preprosto prehitela. Dolgo časa je dišalo še po boljši uvrstitvi, a je v zaključnih metrih izgubila nekaj časa, še vedno pa gre za izjemen rezultat – pred dirko si je za cilj postavila rezultat med deseterico.