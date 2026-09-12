Padec in odstop Urške Žigart, je ogroženo svetovno prvenstvo?

Najboljša slovenska cestna kolesarka Urška Žigart (AG Insurance Soudal) je bila pred današnjo tretjo etapo dirke Faun Tour v Franciji v skupnem seštevku na odličnem tretjem mestu, imela pa je priložnost tudi za napad na skupno zmago, a je danes padla in odstopila.

Ni še znano, za kakšno poškodbo gre, a padec in poškodba dva tedna pred cestno dirko na svetovnem prvenstvu zagotovo nista dobrodošla. Hkrati je bila naša zvezdnica na pragu velikega uspeha, zdaj pa še čakamo več informacij iz njene ekipe.

Pred današnjo etapo je sicer skupno vodila Novozelandka Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), ki je imela isti čas kot Francozinja Juliette Berthet (FDJ-Suez). Žigartova je na tretji stopnički zaostajala 28 sekund.

Čez štirinajst dni jo čaka svetovno prvenstvo v Montrealu, kjer bi morala ob pomoči Nike Bobnar napasti viden izid. Za zdaj še ni jasno, ali bo selektorica Mia Radotić morala vpoklicati zamenjavo, ali pa bo naša najboljša kolesarka zadnjih let vendarle na voljo za dirkanje.