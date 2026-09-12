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Kolesarstvo

Padec in odstop Urške Žigart, je ogroženo svetovno prvenstvo?

Slovenska kolesarka je bila pred predzadnjo etapo dirke Faun Tour na odličnem tretjem mestu, a danes je padla in odstopila.
Urška Žigart je padla in odstopila. FOTO: Tourdesuisse.ch/Delo
Galerija
Urška Žigart je padla in odstopila. FOTO: Tourdesuisse.ch/Delo
Matic Rupnik
12. 9. 2026 | 15:19
12. 9. 2026 | 15:21
1:28
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Najboljša slovenska cestna kolesarka Urška Žigart (AG Insurance Soudal) je bila pred današnjo tretjo etapo dirke Faun Tour v Franciji v skupnem seštevku na odličnem tretjem mestu, imela pa je priložnost tudi za napad na skupno zmago, a je danes padla in odstopila. 

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Znano je, kdo bo namesto Pogačarja dobil priložnost na svetovnem prvenstvu

Ni še znano, za kakšno poškodbo gre, a padec in poškodba dva tedna pred cestno dirko na svetovnem prvenstvu zagotovo nista dobrodošla. Hkrati je bila naša zvezdnica na pragu velikega uspeha, zdaj pa še čakamo več informacij iz njene ekipe. 

Pred današnjo etapo je sicer skupno vodila Novozelandka Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), ki je imela isti čas kot Francozinja Juliette Berthet (FDJ-Suez). Žigartova je na tretji stopnički zaostajala 28 sekund. 

Čez štirinajst dni jo čaka svetovno prvenstvo v Montrealu, kjer bi morala ob pomoči Nike Bobnar napasti viden izid. Za zdaj še ni jasno, ali bo selektorica Mia Radotić morala vpoklicati zamenjavo, ali pa bo naša najboljša kolesarka zadnjih let vendarle na voljo za dirkanje. 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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