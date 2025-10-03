Urška Žigart po deseterico, to je že dosegla Maruša Tereza Šerkezi

Neomejen dostop | že od 14,99€
Urško Žigart po dobri predstavi na svetovnem prvenstvu v Ruandi čaka še nastop na cestni dirki evropskega prvenstva. Ta je nekoliko lažja, kar Slovenki ne ustreza najbolj, a rezultatski cilji so vseeno visoki. Razloge za veselje ima tudi Maruša Tereza Šerkezi, ki je ob svojem prvem nastopu na velikem tekmovanju končala v zmagovalni skupini na desetem mestu.
»Dirka bo težka, saj so vzponi zelo selektivni. Na daljšem vzponu si želim biti del zmagovalne selekcije. Mislim, da lahko pridem med deseterico, a osebno si vedno želim več. Na spustih bom morala biti povsem osredotočena. Pomembno je, da uživam, a od sebe pričakujem veliko,« je na tiskovni konferenci pred dirko dejala Žigartova.
Veliko ji pomeni tudi dejstvo, da je ob njej zaročenec Tadej Pogačar. »Če bi lahko, bi z Urško vedno hodil na iste dirke,« je povedal svetovni prvak. »Letos sva skupaj preživela veliko časa, po Touru sva bila narazen samo en teden, ko je bil v Kanadi. Vem, da ne more biti vsako leto tako, a zdaj nama to pomaga. Eden drugega motivirava, saj je sezona dolga,« pa pravi Urška Žigart.
Na nedeljski dirki bo imela ob sebi tudi Eugenijo Bujak, ki se za nastop v Ruandi ni odločila. »Sigurno bi bilo tudi v Kigaliju lepo imeti še kakšen slovenski dres. Pomemben bo predvsem začetek dirke, kako hitro se bo šlo na začetni klanec. Morda Eugenia razmišlja o agresivnejšem začetku, da se nekje na trasi potem spet srečava. Veliko bo odvisnega od nog in od drugih reprezentanc, kjer ni samo dveh kolesark, oni se lahko bolj igrajo s taktiko.«
Žigartova je letos v življenjski formi. Mnogi kot razlog za velik napredek navajajo spremembo ekipe, iz avstralskega Jayca je letos prestopila k belgijskemu AG Insurance-Soudalu. »Že lani sem začela kazati boljše rezultate. Od prvih pogovorov z ekipo AG Insurance-Soudal so me videli v drugačni vlogi kot prej. Vedno iščem možnosti za napredek, in ko si enkrat na točki, da lahko dosežeš dobre rezultate, je pomembno, da te ekipa podpira,« pravi.
Za veselje v slovenski reprezentanci je že prej poskrbela Maruša Tereza Šerkezi. 18-letna Kamničanka je šestemu mestu z vožnje na čas dodala deseto s cestne dirke mladink. Ves čas je bila celo v boju za zmago, na koncu pa v šprintu deseterice ni bila konkurenčna, saj se raje vozi navkreber.
Vseeno gre za izjemen rezultat, če pomislimo, da Šerkezijeva primarno vozi gorsko kolo, nenazadnje je tudi svetovna prvakinja v olimpijskem krosu. S cestnokolesarskih dirk nima prav veliko izkušenj, a če lahko sklepamo po videnem, bo v prihodnje na največjih dirkah potrebno računati tudi nanjo.
