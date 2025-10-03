Urška Žigart po deseterico, to je že dosegla Maruša Tereza Šerkezi

Urško Žigart po dobri predstavi na svetovnem prvenstvu v Ruandi čaka še nastop na cestni dirki evropskega prvenstva. Ta je nekoliko lažja, kar Slovenki ne ustreza najbolj, a rezultatski cilji so vseeno visoki. Razloge za veselje ima tudi Maruša Tereza Šerkezi, ki je ob svojem prvem nastopu na velikem tekmovanju končala v zmagovalni skupini na desetem mestu.

»Dirka bo težka, saj so vzponi zelo selektivni. Na daljšem vzponu si želim biti del zmagovalne selekcije. Mislim, da lahko pridem med deseterico, a osebno si vedno želim več. Na spustih bom morala biti povsem osredotočena. Pomembno je, da uživam, a od sebe pričakujem veliko,« je na tiskovni konferenci pred dirko dejala Žigartova.

Veliko ji pomeni tudi dejstvo, da je ob njej zaročenec Tadej Pogačar. »Če bi lahko, bi z Urško vedno hodil na iste dirke,« je povedal svetovni prvak. »Letos sva skupaj preživela veliko časa, po Touru sva bila narazen samo en teden, ko je bil v Kanadi. Vem, da ne more biti vsako leto tako, a zdaj nama to pomaga. Eden drugega motivirava, saj je sezona dolga,« pa pravi Urška Žigart.

Tadej Pogačar in Urška Žigart na dirkah rada eden drugega vzpodbujata. V soboto bo na sporedu ženska, v nedeljo pa še moška cestna dirka. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Na nedeljski dirki bo imela ob sebi tudi Eugenijo Bujak, ki se za nastop v Ruandi ni odločila. »Sigurno bi bilo tudi v Kigaliju lepo imeti še kakšen slovenski dres. Pomemben bo predvsem začetek dirke, kako hitro se bo šlo na začetni klanec. Morda Eugenia razmišlja o agresivnejšem začetku, da se nekje na trasi potem spet srečava. Veliko bo odvisnega od nog in od drugih reprezentanc, kjer ni samo dveh kolesark, oni se lahko bolj igrajo s taktiko.«

Žigartova je letos v življenjski formi. Mnogi kot razlog za velik napredek navajajo spremembo ekipe, iz avstralskega Jayca je letos prestopila k belgijskemu AG Insurance-Soudalu. »Že lani sem začela kazati boljše rezultate. Od prvih pogovorov z ekipo AG Insurance-Soudal so me videli v drugačni vlogi kot prej. Vedno iščem možnosti za napredek, in ko si enkrat na točki, da lahko dosežeš dobre rezultate, je pomembno, da te ekipa podpira,« pravi.

Maruša Tereza Šerkezi do novega izjemnega rezultata

Maruša Tereza Šerkezi je sicer gorska kolesarka, a se očitno tudi na cestnem kolesu znajde zelo dobro. Prihodnost je nedvomno rožnata, lahko bi rekli tudi živo zelena. FOTO: Kolesarska zveza Slovenije

Za veselje v slovenski reprezentanci je že prej poskrbela Maruša Tereza Šerkezi. 18-letna Kamničanka je šestemu mestu z vožnje na čas dodala deseto s cestne dirke mladink. Ves čas je bila celo v boju za zmago, na koncu pa v šprintu deseterice ni bila konkurenčna, saj se raje vozi navkreber.

Vseeno gre za izjemen rezultat, če pomislimo, da Šerkezijeva primarno vozi gorsko kolo, nenazadnje je tudi svetovna prvakinja v olimpijskem krosu. S cestnokolesarskih dirk nima prav veliko izkušenj, a če lahko sklepamo po videnem, bo v prihodnje na največjih dirkah potrebno računati tudi nanjo.