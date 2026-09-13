Nov zlom čeljusti za Urško Žigart, sezona je verjetno že končana

Najboljša slovenska cestna kolesarka Urška Žigart si je v padcu na dirki Faun Tour v Franciji še enkrat zlomila čeljust. Članica ekipe AG Insurance Soudal, ki je bila predtem v skupnem seštevku tretja, je sprva želela nadaljevati, a so bile poškodbe prehude.

Pri ekipi so zapisali, da to pomeni konec sezone. Ne bomo je videli niti na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Kanadi niti na domačem evropskem prvenstvu. »Glede na naravo poškodbe in dejstvo, da gre za ponovni zlom, se bo Urškina sezona 2026 najverjetneje končala predčasno. To pomeni tudi, da bo izpustila prihajajoče svetovno prvenstvo,« so zapisali v moštvu.

Dodali so, da se bo Slovenka zdaj v celoti posvetila okrevanju, ekipa pa bo skrbno spremljala potek celjenja. Niso še odpisali vrnitve v zaključku sezone, a potrebno je povedati isto kot pri padcu njenega zaročenca Tadeja Pogačarja – pomembno je, da se sprva do konca pozdravi in gre v naslednjo sezono dobro pripravljena.

Spomnimo, Urška Žigart se je hudo poškodovala že v začetku junija, ko je hudo padla na dirki po Švici. Tam je bila lahko srečna, da si je zlomila samo čeljust, po ekspresni vrnitvi pa je že kmalu dobro nastopala na dirki po Franciji.

Čez štirinajst dni slovensko reprezentanco čaka cestna dirka na svetovnem prvenstvu v Montrealu, kjer bi morala Žigartova ob pomoči Nike Bobnar (Nexetis) napasti vidno uvrstitev. Za zdaj še ni jasno, ali bo selektorica Mia Radotić vpoklicala zamenjavo, edina logična možnost je Špela Kern (Cofids).