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Kolesarstvo

Urška Žigart s čustvenim sporočilom Tadeju Pogačarju: Čas mineva prehitro

Najboljša slovenska kolesarka je pred dirko po Franciji navdušila z zapisom, ki ga je namenila zaročencu Tadeju Pogačarju.
Urška Žigart Tadeju Pogačarju vselej stoji ob strani. FOTO: Yoan Valat/Reuters
Galerija
Urška Žigart Tadeju Pogačarju vselej stoji ob strani. FOTO: Yoan Valat/Reuters
M. Ru.
4. 7. 2026 | 05:00
2:23
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V Barceloni se bo nocoj z ekipno vožnjo na čas začela kolesarska dirka po Franciji, na kateri bo vnovič prvi favorit za zmago Slovenec Tadej Pogačar. Član ekipe Emiratov je minule dni pred začetkom Toura preživel v družbi zaročenke Urške Žigart, ki uspešno okreva po padcu na dirki po Švici. 

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Štajerka, ki je Pogačarjeva glavna opora tako v težkih trenutkih kot tudi ob norih zmagah in uspehih, mu vsako leto pred rumeno pentljo na družabnih omrežjih nameni čustven zapis, ki mu na zahtevnih gorskih etapah očitno venomer pomaga. »Čas mineva hitro, včasih prehitro. Prehitro razmišljamo o tem, kaj sledi, prehitro, da bi se zavedali, da je pomembno to, kar je zdaj. Dosegel si že toliko, pa vendar še naprej trdo delaš, se vedno znova pokažeš, tudi ko bi marsikdo težko našel motivacijo, in ob vsem tem ostajaš skromen,« je pripisala številnim njunim skupnim fotografijam. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Urška Žigart (@urskazigart)

 

Žigartova sicer očitno dobro okreva po neugodnem zlomu čeljusti, ki ga je utrpela ob grozljivem padcu na dirki po Švici. Njeni cilji za nadaljevanje sezone še niso jasni, se pa je že vrnila v trenažni proces. »Hvala, ker si brez opravičevanja to, kar si, ker znaš ohranjati ravnovesje in si vedno vzameš čas za uživanje v malih stvareh. Upam, da boš užival na letošnji trasi, ustvaril lepe spomine s fanti in predvsem ostal zdrav,« je še zapisala članica ekipe AG Insurance-Soudal.

»Ko si daleč od mene, sem tudi jaz daleč od sebe,« je za konec še povzela besede Josipa Ostija, slovensko-bosanskega pesnika in pisatelja. Prve ekipe se bodo danes na traso podale nekaj minut čez sedemnajsto, prvo rumeno majico letošnjega Toura pa bomo dobili nekaj minut čez 19. uro. 

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