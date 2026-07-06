Pogačar ima še razlog več za dobro voljo

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart se je postopoma vrnila na lažje treninge, je na družbenih omrežjih sporočila njena ekipa AG Insurance-Soudal. Devetindvajsetletnica je grdo padla na dirki po Švici pred nekaj tedni in si pri tem zlomila čeljust. Iz ekipe so dodali, da operacija ne bo potrebna.

»Po dodatnih zdravniških preiskavah smo veseli, saj operacija ne bo potrebna. To omogoča Urški običajnejši potek okrevanja,« so zapisali iz njene ekipe. Posledično se je lahko pod budnim očesom zdravniške ekipe belgijske zasedbe Žigartova počasi vrnila na treninge, so zapisali in dodali: »Previdno se bomo lotili njene vrnitve, šli bomo korak za korakom v želji, da se lahko posveti svojim ciljem v prihodnosti.«

Žigartova se je po informacijah ekipe že vrnila na kolo, to pa je pred nekaj dnevi ob začetku dirke po Franciji tujim medijem potrdil tudi njen zaročenec, Tadej Pogačar. Slovenski as je danes dobil tretjo etapo Toura in je oblekel rumeno majico.

Nesreča slovenske kolesarke je v javnosti znova vzbudila skrbi glede tega, kako se v poklicnem kolesarstvu gleda in ukrepa pri različnih tveganjih. Ženski oddelek združenja poklicnih kolesarjev je dan po nesreči izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR, organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu.

Nadalje je poudarilo, da podpira SafeR od začetka projekta in da je vložilo veliko truda in časa v njegov razvoj. A meni, da so številni resni padci in varnostni incidenti pokazali, da morajo zdajšnji model znova proučiti.

Žigartova je v drugi etapi dirke po Švici ob luknji na cesti izgubila nadzor nad kolesom ter zgrmela prek krmila pri okoli 50 km/h in negibno obležala na cesti. Ob tem so na tleh pristale tudi nekatere druge kolesarke v večji skupini. Kasneje so jo prepeljali v bolnišnico v Locarnu.