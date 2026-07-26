Nora vrnitev Urške Žigart: dober mesec po grozljivem padcu bo na štartu Toura

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart bo le dober mesec po hudem padcu na dirki po Švici kmalu nazaj na profesionalnih dirkah. A ne na katerikoli, kot edina Slovenka bo na štartni listi dirke po Franciji za dekleta, ki se bo začela prvega avgusta, poročajo italijanski mediji.

Sredi junija je zelo grdo padla v drugi etapi dirke po Švici. Za nesrečo je bila kriva ovira na cesti, zaradi katere je Štajerko vrglo v zrak, posledično pa je močno udarila ob tla. Padec je dvignil veliko prahu in odprl veliko vprašanj o varnosti na dirkah najvišje ravni, Slovenka pa si je zlomila čeljust.

Šlo je za velik udarec, saj je pred tem dirko po Italiji končala na imenitnem šestem mestu. Po dodatnih zdravniških pregledih se je izkazalo, da operacija ne bo potrebna, zato je lahko precej hitreje začela rehabilitacijo in postopno vrnitev na trening. Njena ekipa je v začetku julija sporočila, da že znova trenira na cesti pod nadzorom zdravniške službe.

A zdaj pa, tako poroča italijanska Gazzetta dello Sport, že počasi odhaja na štart dirke po Franciji, kjer bo nastopila drugič. V minulih tednih smo na družabnih omrežjih lahko videli veliko objav, na katerih je Žigartova trenirala skupaj z odlično Kim Le Court, pričakovati pa gre, da se na Touru ne bo borila za visok skupni rezultat.

Glede na to, kakšen hud preizkus je za njo, smo lahko zelo zadovoljni že ob dejstvu, da odhaja na dirko, če pa bo v kateri izmed etap končala med najboljšimi, pa bomo lahko še toliko bolj ponosni. Dirka po Franciji za dekleta se bo sicer začela v Lozani, vrhunec pa bo sedma etapa, ki se bo končala na Mont Ventouxu.