Urška Žigart na Touru s težavami: To je bil moj najtežji dan na kolesu

Slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance–Soudal) je tretjo etapo dirke po Franciji končala šele na 137. mestu, kot predzadnja v cilju, z zaostankom 25 minut in 51 sekund za zmagovalko Sigrid Ytterhus Haugset iz norveške ekipe Uno-X. Po etapi, na kateri so se v ekipi bali celo, da bo zaostala za časovno zaporo, je razkrila, da se spopada z želodčnimi težavami.

»Danes se nisem počutila kot jaz. To je bil eden najtežjih dni na kolesu,« je v izjavi za svojo ekipo dejala 29-letna Slovenka. Žigartova je večji del etape preživela v zadnji skupini, kjer se je borila predvsem za to, da bi v cilj prišla znotraj časovne zapore. Ob tem se je zahvalila sotekmovalkam, ki so ji pomagale v zahtevnih trenutkih.

»Hvala dekletom v naši skupini. Neverjetno je videti, kako ena drugi pomagamo in razumemo, kako težko je včasih samo priti do cilja v predpisanem času,« je dodala. Zaradi velikega zaostanka so njene ambicije v skupnem seštevku praktično končane, trenutno zaseda 90. mesto. Danes kolesarke čaka 21-kilometrski posamični kronometer, na katerem si nekdanja državna prvakinja predvsem želi okrevati.

»Upam, da bo ta manjša želodčna viroza po jutrišnjem kronometru že za mano. Tam bom lahko vozila nekoliko bolj umirjeno,« je povedala. Za Žigartovo so sicer zelo turbulentni tedni. Junija je na dirki po Švici grdo padla, izgubila zavest in si zlomila čeljust. Kljub temu je okrevala precej hitreje od pričakovanj in se pravočasno vrnila za nastop na Touru.

»Cilj ekipe je rumena majica s Kim Le Court, me pa ji bomo pomagale, da ji to uspe. Seveda bodo na sporedu tudi etape, kjer bom imela proste roke, a cilj je jasen,« je pripovedovala pred začetkom dirke.