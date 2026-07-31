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Kolesarstvo

Urška Žigart pred Tourom: Zdaj malo bolj počasi vozim čez hitrostne ovire

Le dober mesec dni po hudem padcu se Slovenka podaja na največjo dirko na svetu. Tokrat v vlogi pomočnice, a bi lahko dobila nekaj prostih rok.
Urška Žigart je zadnja leta najboljša slovenska kolesarka. FOTO: Tourdesuisse.ch/Delo
Galerija
Urška Žigart je zadnja leta najboljša slovenska kolesarka. FOTO: Tourdesuisse.ch/Delo
Matic Rupnik
31. 7. 2026 | 05:00
3:49
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Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart ima za seboj pestro leto. Članica ekipe AG Insurance-Soudal je na dirkah po Španiji in Italiji končala med prvo deseterico, kar je bil največji uspeh slovenskega ženskega kolesarstva. Z visokimi upi je odšla tudi na dirko po Švici, kjer pa je grdo padla in si poškodovala čeljust. 

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Nora vrnitev Urške Žigart: dober mesec po grozljivem padcu bo na štartu Toura

Kar precej presenečeni smo bili, ko smo videli, da je Štajerka na štartni listi za največjo dirko na svetu, za dirko po Franciji, ki se bo v Lozani začela prvega avgusta. »Že pred padcem sem bila planirana za nastop na dirki po Franciji, po padcu pa smo vse skupaj vzeli s previdnostjo,« je za Val 202 povedala slovenska tekmovalka. 

Čaka jo drugi nastop na Touru, potem ko je leta 2022 dirkala odlično – na Le Marksteinu, kjer je že dvakrat zmagal njen zaročenec Tadej Pogačar, je bila v močni konkurenci celo osma, s čimer je nakazala, da spada med najboljše kolesarke na težkih vzponih. Od leta 2022 je močno napredovala, a na Tour prihaja po hudi poškodbi. 

»Hitro sem se lahko vrnila na kolo. Sprva sem sicer vozila le na trenažerju, da se ne bi delci zlomljene kosti premaknili. Na srečo je vse ostalo v eni liniji in zato tudi nisem potrebovala operacije. Od začetka sem morala malo improvizirati s hrano, a sem hitro videla, kaj lahko počnem in česa ne smem. Z ekipo smo se dogovorili, da se odpravim na priprave – tam je bilo lažje, ker so bili okrog mene zdravnik, fizioterapevtka in šef ekipe, zato je bilo zame dobro poskrbljeno,« je pripovedovala nekdanja državna prvakinja. Letos je na Dolenjskem ob odsotnosti Urške Žigart dvojno krono osvojila Nika Bobnar (Nexetis). 

Kljub hudi poškodbi, ki je sprožila tudi širša vprašanja glede varnosti na kolesarskih dirkah, pa ni izgubila veliko treninga. »Sezona je bila do takrat precej polna, zato je nekaj odmora pasalo,« je povedala. Trasa ji letos ustreza, saj ne bo veliko kaotičnih ter hitrih etap. Kapetanka ekipe bo Kim Le Court, tekmovalka iz Mavricija, ki je dobra prijateljica naše kolesarke. 

»Cilj ekipe je rumena majica s Kim, me pa ji bomo pomagale, da ji to uspe. Seveda bodo na sporedu tudi etape, kjer bom imela proste roke, a cilj je jasen,« pravi in dodaja, da se najbolj veseli gorskih etap. »Mont Ventoux je ikonična gora, komaj pa čakam tudi etapo v okolici Nice, ki je praktično moja domača. Tam vsak dan treniram, zato je morda celo bolj domača etapa od evropskega prvenstva.«

Glavna kandidatka za skupno zmago bo sicer Nizozemka Demi Vollering (FDJ-Suez), nevarne pa bodo še lanska zmagovalka Pauline Ferrand-Prévot (Visma Lease a Bike), še ena nekdanja zmagovalka Kasia Niewiadoma (Canyon Sram), Italijanka Elisa Longo Borghini (UAE ADQ) in legendarna Anna van der Breggen (SD Worx). 

Urška Žigart torej na Touru ne bo lovila visokega skupnega rezultata, malce v šali pa pravi, da padec ni pustil resnih psihičnih posledic. »Malo bolj počasi vozim čez hitrostne ovire, ampak to je tudi to. Mislim, da sem že tako ali tako dovolj, če ne celo preveč previdna,« je zaključila. 

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