Uvod v Pireneje bo še ena priložnost za ubežnike in šprinterje

Tour je postal igra na izpadanje Preberite še:

Včerajšnji zmagovalec Aleksej Lucenko (Astana). FOTO: Stuart Franklin/Reuters

Spremljanje v živo začnemo ob 13.30.

Današnja etapa

Oddih bodo imeli samo kolesarji, ki merijo na skupni seštevek dirke, njihovi pomočniki in vsi preostali pa bodo imeli spet zelo deloven dan.Veter, ki je vsakdanji pojav na območju Aveyrona in Tarna, kjer skorajda ni metra ravne ceste, bo imel danes zelo vidno vlogo. Etapa od Millauja do Lavaurja je dolga 168 kilometrov in je označena kot »ravna«, kar pomeni, da pričakujemo najprej večjo ubežno skupino, ki jo bodo sledilci najverjetneje ujeli proti koncu etape in potem bo sledil obračun šprinterjev.V dosedanjih šestih etapah smo videli tri šprinterske obračune, ki so prinesli tri različne zmagovalce. Je danes na vrsti četrti ali pa boz odliko naredil popravni izpit od predvčerajšnjega poraza?Tudi danes bomo videli več gorskih kot letečih ciljev; dva sta tretje kategorije in eden četrte. Leteči cilj je na 58. kilometru,se verjetno še ni poslovil od boja za svojo osmo zeleno majico. Vsak dan je od kolesarjev odvisno, kako si bodo uredili delovni dan, lahko da od šprinterskega obračuna ne bo nič, kajti na 73. kilometru jih čaka Col de Peyronnenc, ki je kar 14 kilometrov dolg klanec, ni strm, je pa lahko velika ovira za šprinterje.je še vedno zelo motiviran in bo verjetno malo manj pomagal rumeni majici, ki jo nosi njegov moštveni kolega, in bo tako privarčeval moči za šprint.Favoriti med šprinterji ostajajo isti:.. Da,že moramo uvrščati med šprinterje. Mogoče pa končno uspe tudi Bolu?Nosilci majic ostajajo isti, v rumeni je Adam Yates, v beli, v pikčasti, v zeleninajboljše moštvo je EF Procycling Team, rdečo številko bo nosil(klikni na stage7)