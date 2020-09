V 13. etapi kolesarje čaka pet Vršičev in pol

Žirija spet proti zelenemu Petru Saganu Preberite še:

Egan Bernal se mogoče preveč širokousti. FOTO: Stephane Mahe/AFP

Trinajsta etapa ne sme biti nesrečna, še posebej ne za nosilca rumene majice. Dolga je 191 kilometrov, poteka od Châtel-Guyona do cilja na vrhu Puy Mary. Kolesarji bodo danes morali premagati kar 4400 višinskih metrov. Etapa ni kraljevska, vsekakor pa bo to postala za današnjega zmagovalca.Centralni masiv, prepoln klancev, po katerih so se Slovenci vedno dobro odrezali. V današnji etapi je kar sedem kategoriziranih klancev, da je nevšečnost še težja, sta prvi in zadnji prve kategorije, vmes so še trije tretje kategorije in dva četrte.Samo prvih pet kilometrov dirke je ravnih, potem cesta vse do cilja vodi navzgor ali navzdol. Prvi klanec je Ceyssat, vzpon dolg 11,8 kilometra s 5,9-odstotnim naklonom. Potem so nevarni in težki še Côte de la Stèle, ki je dolg 7,1 kilometra in povprečni naklon je 5,5-odstoten. Sledi 3,8 kilometra dolg col de Neronne. Povprečni naklon je 9,1-odstoten. Puy Mary ali Pas de Peyrol je vzpon, dolg 5,4 kilometra z 8,1-odstotnim naklonom. Na 111. kilometru je tudi leteči cilj.bo četrti dan v rumeni majici. Danes ga najbrž čaka najtežji dan na letošnji dirki. »Mislim, da bomo včerajšnje napore čutili v današnji etapi, glede na to, da bodo šli nekateri z utrujenimi nogami v strme klance, bodo v skupnem seštevku spremembe,« je dejal lanski zmagovalec, ki za Rogličem zaostaja 21 sekund.pa je na svojem podkastu dejal, da ne more zmagati nihče drug kotNa papirju je to prav gotovo najtežja etapa dosedanjega Toura, naj bo srečna, čeprav je 13.