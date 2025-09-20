V boju za zlato Pogačarja čakajo hitrosti prek 90 km/h

Svetovno prvenstvo v Ruandi se bo jutri začelo zares, najboljši tekmovalci v kronometru se z razmerami spoznavajo že nekaj dni. V Kigaliju je tudi Tadej Pogačar, ki je bo Remcu Evenepoelu prvi favorit za zlato odličje in mavrično majico svetovnega prvaka. Ženski kronometer se jutri začne ob 10.10, moški ob 13.45.

»Zaenkrat je kar v redu, malce je slab zrak, ampak ljudje so res prijazni. Moram reči, da je v mestu ogromno prometa, zunaj mesta precej manj, vseeno pa se počutim kar varno. Veliko bolj kot v kakšni drugi evropski državi,« o razmerah za trening v Ruandi pravi Pogačar, ki je del ogrevanja nog z Urško Žigart, ki bo jutri kot prva v slovenski reprezentanci nastopila na SP, opravil tudi na trenažerju.

Pogačar bo na 40,6 km dolgi progi s 750 višinskimi metri izzval aktualnega prvaka Evenepoela. »Na progi ni tehničnih delov. Enostavna proga, dosti klancev, sam bi rekel, da so trije in pol. Povsod moraš kar pritiskati, tudi na spustih resda gre hitro, ampak ni časa za počitek. Vseeno je proga zelo hitra. Upam, da bodo noge dobre,« o trasi SP pravi slovenski šampion.

Tadej Pogačar je na zaprtih cestah preizkusil traso v Ruandi. FOTO: KZS

»Trasa je težka, ker niti metra ni ravnine, le vzponi ali spusti. Na treningih je šlo tudi prek 85 km/h, na dirki bo še hitreje. Po istem klancu se nato kolesarji tudi vračajo. Tehnično proga ni zahtevna, štiri točke so, kjer je treba krmilo držati zgoraj in rahlo zavirati, vse ostalo pa bo šlo na polno. Zadnji klanec po kockah 2km do cilja je zelo težak, dolg je 1,3 km, niso to tlakovci kot v Flandriji, a so še vedno zelo zahtevni,« opisuje selektor Uroš Murn.

Selektor pričakuje povprečno hitrost pod 50 km/h, kar bi šlo na roke Pogačarju, ki je na vzponih hitrejši kot Remco, svetovni prvak pa je najboljši na svetu v aerodinamični drži na kolesu za kronometer.