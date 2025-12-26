  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    V blatnih Stožicah slavil naslednji veliki up ljubljanskega Pogačarjeve ekipe

    V Stožicah spektakularen in blaten zaključek sezone v ciklokrosu. Zmage se veseli obetavni član Pogi Teama, ki je med člani dirkal s posebnim dovoljenjem.
    Danes je bil v Stožicah najhitrejši Luka Maksimović iz Pogi Teama. FOTO: Matic Rupnik/Delo
    Galerija
    Danes je bil v Stožicah najhitrejši Luka Maksimović iz Pogi Teama. FOTO: Matic Rupnik/Delo
    Matic Rupnik
    26. 12. 2025 | 16:37
    26. 12. 2025 | 16:49
    2:41
    A+A-

    Navdušenci nad nogometom so v Stožicah že navajeni blata, danes pa so ga v bližini nogometnega stadiona, tik ob hipodromu, preizkusili še najboljši kolesarji. Na sporedu je bil že tradicionalni prednovoletni ciklokros, s katerim se konča sezona slovenskega pokala. Skupni seštevek je že dirko pred koncem osvojil Škofeljčan Mihael Štajnar iz Pogi Team Gusta, ki ga tokrat zavoljo bolezni ni bilo na štartu. Zmage se je tako razveselil Luka Maksimović, 17-letni član ljubljanske ekipe, ki je med člani nastopil s posebnim dovoljenjem organizatorja, sicer pa bi moral tekmovati med starejšimi mladinci. 

    image_alt
    Dvoboj Rogliča in Pogačarja na Vuelti ni izključen

    »Trasa in organizacija sta bili odlični. Upal sem, da bom lahko tekmoval z državnim prvakom Mihaelom Štajnarjem, ki je žal zbolel,« je po dirki povedal današnji zmagovalec, ki je minuli mesec s klubskim kolegom Vanjo Kuntarič Žibertom na pripravah treniral skupaj z ekipo UAE Emirates. 

    Mihael Štajnar je sicer pred dvema tednoma v Murski Soboti postal tudi slovenski državni prvak v disciplini, ki naj bi bila leta 2032 v francoskih Alpah že lahko del zimskih olimpijskih iger. Letos mu je na dirkah slovenskega pokala največj preglavic povzročal mladi Celjan Filip Utranker, naposled drugi v seštevku. 

    Svojo prvo dirko v članski konkurenci je danes odpeljal mirno in zanesljivo. Brez težav je prišel do prve zmage. FOTO: Matic Rupnik/Delo
    Svojo prvo dirko v članski konkurenci je danes odpeljal mirno in zanesljivo. Brez težav je prišel do prve zmage. FOTO: Matic Rupnik/Delo

    Maksimović je doslej predvsem nastopal med gorskimi in cestnimi kolesarji, a dokazuje, da je hiter na vseh terenih. Z lepo prednostjo je ugnal člana kluba iz Tropovcev Primoža Obala, tretji pa je bil Italijan Gianpiero Dapretto. Med dekleti je slavila še ena članica ljubljanskega kluba Pika Team Emilie Patru, druga je bila Kristina Koter (Tropovci), tretja pa Taja Mehle (Pika Team). 

    Letošnja sezona slovenskega pokala je sicer obsegala pet dirk. Sredi novembra je na Polzeli zmagal Mihael Štajnar, ki je bil najboljši še v Tišini in na državnem prvenstvu v Murski Soboti. V Straži pri Novem mestu ga je ugnal Utranker, v Ljubljani pa se je zmage torej učil Maksimović. Med dekleti je letos največ točk zbrala Nika Bojanc (KD Sprint), na državnem prvenstvu pa je bila od nje boljša Manca Radman (Zadar). 

