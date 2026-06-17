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Kolesarstvo

V boj s Pogačarjem brez zvezdnika, ki je imel veliko smolo

Belgijski zvezdnik Wout van Aert bo izpustil dirko po Franciji, Jonas Vingegaard je ostal brez dragocenega pomočnika.
Wout van Aert ne bo na štartni črti Toura. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Galerija
Wout van Aert ne bo na štartni črti Toura. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
N. Gr.
17. 6. 2026 | 13:47
17. 6. 2026 | 13:49
1:38
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V aktualni sezoni so poškodbe v veliki meri krojile načrte ekipe UAE Emirates, zdaj so na vrsti tudi njihovi tekmeci pri Vismi Lease a bike. Poškodba komolca Wouta van Aerta je bila prehuda in Belgijec je najprej ostal brez višinskih priprav, zdaj pa še brez nastopa na dirki po Franciji.

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Pogačar in Roglič v lov na lovoriko, ki jima še manjka

Na Touru bo tako Jonas Vingegaard izzval Tadeja Pogačarja brez zelo vsestranskega Van Aerta, ki bi bil dragocen pomočnik in močno orožje pri kovanju taktike, kako napasti slovenskega zvezdnika. 

Van Aert se je poškodoval na nedavni dirki po Dofineji (oziroma zdaj Tour Auvergne-Rhone Alpes), poškodba se sprva ni zdela tako resna, a se je rana na komolcu pri Van Aertu vnela in potreboval je antibiotike ter odhod v bolnišnico. Z moštvom ni odšel na višinske priprave v Tignes, kjer se Visma tradicionalno pripravlja na Tour, zdaj pa so iz nizozemskega moštva sporočili, da zmagovalec klasike Pariz - Roubaix ne bo pravočasno nared in ne bo v moštvu za Tour.

Formo kandidatov za visoka mesta bomo sicer v naslednjih dneh lahko ocenjevali tako na slovenski pentlji kot tudi na dirki po Švici, kjer je Pogačar prvi favorit za rumeno majico, Primož Roglič pa eden od njegovih izzivalcev.

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Šport

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Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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