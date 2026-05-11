Biti Pogačar ali Roglič je težko, maser na Giru (včasih) še težje

Karavana rožnate pentlje je po vsega treh dneh dočakala prost dan, ki niti za kolesarje, še manj pa za spremljevalno osebje ni sproščujoč. Dolga pot iz Sofije na jug Apeninskega polotoka bo pustila posledice, v idealnem scenariju se maserjem in voznikom obeta 20 ur za volanom, o težavah raje niso razmišljali. Prisilni podaljšek dirke ni dobra novica niti za tekmovalce, ki bi raje ostali v ritmu poganjanja pedal na vso moč.

Vsi niso imeli te sreče. Nekatera moštva nimajo dveh avtobusov za kolesarje, zato so se vozniki še pred štartom nedeljske etape odpravili na 1000 kilometrov dolgo pot do Igumenice v Grčiji, kjer so lovili trajekt do Barija, ki je na pot odšel ob 1. uri zjutraj. Kdor je bil uspešen, je na italijanskih tleh pristal okrog 10. ure zjutraj, a popotovanja še ni bilo konec. Čakalo jih je še okrog 400 kilometrov vožnje do hotelov v okolici Catanzara, kamor niso smeli zamujati, saj so kolesarji že čakali na opremo za popoldanski trening.